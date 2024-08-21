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Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:23
2024-08-21T02:23
2024-08-21T02:23
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Все оперативные и аварийные службы работают. Об изменении ситуации и выявленных повреждениях буду информировать", - написал он.
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Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
Гладков: силы ПВО сбили несколько целей над Белгородом и Белгородским районом