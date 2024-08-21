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Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:23 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pvo-1967444012.html
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:23
2024-08-21T02:23
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Все оперативные и аварийные службы работают. Об изменении ситуации и выявленных повреждениях буду информировать", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом

Гладков: силы ПВО сбили несколько целей над Белгородом и Белгородским районом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Все оперативные и аварийные службы работают. Об изменении ситуации и выявленных повреждениях буду информировать", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьБелгородБелгородский районВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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