https://ria.ru/20240821/pvo-1967442577.html

Силы ПВО в Ростовской области сбили ракету

Силы ПВО в Ростовской области сбили ракету - РИА Новости, 21.08.2024

Силы ПВО в Ростовской области сбили ракету

Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета, в результате падения осколков жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T01:58

2024-08-21T01:58

2024-08-21T02:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

россия

василий голубев

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета, в результате падения осколков жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. В результате падения осколков жертв и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, ростовская область, россия, василий голубев