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Силы ПВО в Ростовской области сбили ракету
Силы ПВО в Ростовской области сбили ракету - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО в Ростовской области сбили ракету
Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета, в результате падения осколков жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T01:58
2024-08-21T01:58
2024-08-21T02:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
россия
василий голубев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета, в результате падения осколков жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. В результате падения осколков жертв и разрушений нет", - написал он.
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безопасность, ростовская область, россия, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Россия, Василий Голубев
Силы ПВО в Ростовской области сбили ракету
Голубев: ПВО на западе Ростовской области сбила ракету, жертв и разрушений нет