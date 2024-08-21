https://ria.ru/20240821/putin-1967602905.html
Путин приехал в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске
Путин приехал в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 21.08.2024
Путин приехал в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске
Президент России Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который вскоре должен заработать в подмосковном Красногорске. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:57
2024-08-21T16:57
2024-08-21T17:24
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который вскоре должен заработать в подмосковном Красногорске.Посетить готовящийся к открытию центр президента приглашал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время их встречи в середине июня. Глава региона тогда рассказал Путину о завершающемся строительстве этого детского госпиталя, создание которого президент в свое время поддержал.Новый центр получил имя известного хирурга, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Его строительство началось в 2021 году, вскоре медучреждение сможет принять первых пациентов.Это флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья, клиника будет координировать все детские медучреждения региона, что позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов, отмечено в справочных материалах к посещению нового объекта президентом.Высококвалифицированную медпомощь по ОМС здесь ежегодно будут получать около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов, а еще 150 тысяч ребят смогут проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами, указано в материалах. Клиника оснащена передовым оборудованием. Для маленьких пациентов есть специальные игровые комнаты, а стены на этажах украшают герои отечественных мультфильмов - в оформлении центра принимала участие киностудия "Союзмультфильм". На крыше центра есть вертолетная площадка для санитарной авиации, также при больнице будет работать детская выездная реанимационная служба с возможностью госпитализации маленьких пациентов из отдаленных уголков Подмосковья.Центр будет работать по всем направлениям детской медицины, это 28 профилей медпомощи. В новом медучреждении расположен консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 16 стационарных отделений и 23 операционных. В том числе в клинике будет работать единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии, а также первый в Подмосковье центр внутрисосудистой детской хирургии. В новой клинике более 460 коек, в том числе 48 коек реанимации. Малыши до четырех лет, дети с ограниченными возможностями и тяжелобольные дети смогут находиться в клиническом центре вместе с мамами, которым бесплатно предоставят место и питание. Для школьников, которые проходят лечение, будет организовано дистанционное обучение с учителями гимназии имени Е.М. Примакова, отмечено в справочных материалах.Также в новой клинике будут работать центр детской телемедицины, который позволяет проводить консультации с пациентами в режиме онлайн, и центр критических состояний, работа которого позволит контролировать и эффективно маршрутизировать пациентов с тяжелыми состояниями, например, заражением крови, множественными травмами, острым отравлением. Кроме того, на базе больницы создан симуляционный центр, где врачи и медперсонал смогут совершенствовать свои знания и навыки на новейшем оборудовании.
https://ria.ru/20240820/putin-1967319363.html
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Посещение Путиным детского клинического центра имени Рошаля
Посещение Путиным детского клинического центра имени Рошаля
2024-08-21T16:57
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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, красногорск, леонид рошаль, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Красногорск, Леонид Рошаль, Россия
Путин приехал в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске
Путин приехал в новый Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске
КРАСНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который вскоре должен заработать в подмосковном Красногорске.
Посетить готовящийся к открытию центр президента приглашал губернатор Московской области Андрей Воробьев
во время их встречи в середине июня. Глава региона тогда рассказал Путину о завершающемся строительстве этого детского госпиталя, создание которого президент в свое время поддержал.
Новый центр получил имя известного хирурга, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Его строительство началось в 2021 году, вскоре медучреждение сможет принять первых пациентов.
Это флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья, клиника будет координировать все детские медучреждения региона, что позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов, отмечено в справочных материалах к посещению нового объекта президентом.
Высококвалифицированную медпомощь по ОМС здесь ежегодно будут получать около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов, а еще 150 тысяч ребят смогут проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами, указано в материалах. Клиника оснащена передовым оборудованием. Для маленьких пациентов есть специальные игровые комнаты, а стены на этажах украшают герои отечественных мультфильмов - в оформлении центра принимала участие киностудия "Союзмультфильм
". На крыше центра есть вертолетная площадка для санитарной авиации, также при больнице будет работать детская выездная реанимационная служба с возможностью госпитализации маленьких пациентов из отдаленных уголков Подмосковья.
Центр будет работать по всем направлениям детской медицины, это 28 профилей медпомощи. В новом медучреждении расположен консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 16 стационарных отделений и 23 операционных. В том числе в клинике будет работать единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии, а также первый в Подмосковье центр внутрисосудистой детской хирургии. В новой клинике более 460 коек, в том числе 48 коек реанимации. Малыши до четырех лет, дети с ограниченными возможностями и тяжелобольные дети смогут находиться в клиническом центре вместе с мамами, которым бесплатно предоставят место и питание. Для школьников, которые проходят лечение, будет организовано дистанционное обучение с учителями гимназии имени Е.М. Примакова, отмечено в справочных материалах.
Также в новой клинике будут работать центр детской телемедицины, который позволяет проводить консультации с пациентами в режиме онлайн, и центр критических состояний, работа которого позволит контролировать и эффективно маршрутизировать пациентов с тяжелыми состояниями, например, заражением крови, множественными травмами, острым отравлением. Кроме того, на базе больницы создан симуляционный центр, где врачи и медперсонал смогут совершенствовать свои знания и навыки на новейшем оборудовании.