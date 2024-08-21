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"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за заявления Путина - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 21.08.2024 (обновлено: 10:24 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/putin-1967458868.html
"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за заявления Путина
"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за заявления Путина - РИА Новости, 21.08.2024
"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за заявления Путина
Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:37
2024-08-21T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
беслан
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил мнение отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Во вторник Путин заявил на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана", что Россия борется с неонацистскими преступниками в Курской области и в Донбассе так же, как боролась с терроризмом.&quot;Путин приравнивает нападение на Курскую область к теракту в Беслане: для него это (атака ВСУ в приграничье. — Прим. ред.) террористическая атака, которая случилась вновь&quot;, — предположил военный.Дэвис напомнил, что ранее российский лидер не раз выражал желание начать переговорный процесс по Украине. Однако теперь, по его мнению, российская сторона вряд ли согласится вести переговоры с террористическим режимом в Киеве."С чего бы у вас возникло желание вести переговоры с теми, кто это делает? Для меня это за гранью безумия, просто сумасшествие", — подчеркнул офицер.Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Он также посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта. В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html
https://ria.ru/20240821/zalozhnik-1967450612.html
https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967446435.html
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в мире, курская область, россия, беслан, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Беслан, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за заявления Путина

Дэвис: Путин показал, что относится к ВСУ как к настоящим террористам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил мнение отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Во вторник Путин заявил на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана", что Россия борется с неонацистскими преступниками в Курской области и в Донбассе так же, как боролась с терроризмом.
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"Путин приравнивает нападение на Курскую область к теракту в Беслане: для него это (атака ВСУ в приграничье. — Прим. ред.) террористическая атака, которая случилась вновь", — предположил военный.

Дэвис напомнил, что ранее российский лидер не раз выражал желание начать переговорный процесс по Украине. Однако теперь, по его мнению, российская сторона вряд ли согласится вести переговоры с террористическим режимом в Киеве.
"С чего бы у вас возникло желание вести переговоры с теми, кто это делает? Для меня это за гранью безумия, просто сумасшествие", — подчеркнул офицер.
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Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Он также посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта.
В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияБесланВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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