"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за заявления Путина
Дэвис: Путин показал, что относится к ВСУ как к настоящим террористам
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил мнение отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Во вторник Путин заявил на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана", что Россия борется с неонацистскими преступниками в Курской области и в Донбассе так же, как боролась с терроризмом.
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"Путин приравнивает нападение на Курскую область к теракту в Беслане: для него это (атака ВСУ в приграничье. — Прим. ред.) террористическая атака, которая случилась вновь", — предположил военный.
Дэвис напомнил, что ранее российский лидер не раз выражал желание начать переговорный процесс по Украине. Однако теперь, по его мнению, российская сторона вряд ли согласится вести переговоры с террористическим режимом в Киеве.
"С чего бы у вас возникло желание вести переговоры с теми, кто это делает? Для меня это за гранью безумия, просто сумасшествие", — подчеркнул офицер.
Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Он также посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта.
В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.