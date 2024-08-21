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Рошаль изумился осведомленностью Путина о работе нового ДКЦ - РИА Новости, 21.08.2024
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18:15 21.08.2024 (обновлено: 18:24 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/putin--1967632548.html
Рошаль изумился осведомленностью Путина о работе нового ДКЦ
Рошаль изумился осведомленностью Путина о работе нового ДКЦ - РИА Новости, 21.08.2024
Рошаль изумился осведомленностью Путина о работе нового ДКЦ
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с 91-летним детским хирургом Леонидом Рошалем признался, что держит в голове огромное количество информации, потому что... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:15
2024-08-21T18:24
леонид рошаль
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
общество
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с 91-летним детским хирургом Леонидом Рошалем признался, что держит в голове огромное количество информации, потому что "это его работа". Во время экскурсии по открывающемуся Детскому клиническому центру (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля прославленный врач рассказал президенту о том, что это медучреждение "может поспорить и по задумкам, и по содержанию с любым детским центром в стране". "Я думаю, что с любым мировым центром может (поспорить - ред.)", - заметил на это российский лидер, поинтересовавшись тем, сколько направлений объединит в себе это медучреждение. Медики сообщили президенту, что здесь будет оказываться вся детская медпомощь по 28 направлениям. "Завтра, да, начинают консультативный прием? Они же завязывают это в единый центр информационный. Там и маршрутирование будет осуществляться соответствующим образом, в том числе по больницам Москвы. Здесь очень интересная работа", - констатировал президент. Услышав, насколько глава государства осведомлен о работе нового центра, Рошаль изумленно спросил: "Как у вас все это в голове помещается, интересно?" "Это моя работа", - улыбаясь отметил Путин. Президент поблагодарил Рошаля за то, что тот согласился дать свое имя новому медучреждению. "Мы вам благодарны за то, что вы согласились свое имя?", - начал он. "Не, я не согласился, это он все сделал", - перебил его доктор, кивнув в сторону губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. "А! Будет наказан", - шутя пригрозил президент и рассмеялся. "Ему сложно работать рядом с Москвой. Он из окружающих тоже что-то высасывает, но меньше, конечно, чем Москва забирает на себя", - заметил Рошаль. Путин, который только что шутя грозил губернатору, решил его похвалить. "У него хорошие планы. По-моему, сейчас в трех или четырех городах области еще поликлиники открывают", - сказал он. Стоявший в стороне Воробьев присоединился к беседе и сообщил, что, хотя строительство открываемого детского центра заняло 38 месяцев, получилось красиво. "Мы понимаем, что эта красота, конечно, радует глаз, но мы понимаем, что эффективность комплекса должна быть", - подытожил губернатор Подмосковья.
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Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля
Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля
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леонид рошаль, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев, общество
Леонид Рошаль, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев, Общество
Рошаль изумился осведомленностью Путина о работе нового ДКЦ

Путин заявил, что держит в голове множество сведений, потому что это его работа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в новом Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля в Красногорске
Владимир Путин и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в новом Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в новом Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля в Красногорске
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с 91-летним детским хирургом Леонидом Рошалем признался, что держит в голове огромное количество информации, потому что "это его работа".
Во время экскурсии по открывающемуся Детскому клиническому центру (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля прославленный врач рассказал президенту о том, что это медучреждение "может поспорить и по задумкам, и по содержанию с любым детским центром в стране". "Я думаю, что с любым мировым центром может (поспорить - ред.)", - заметил на это российский лидер, поинтересовавшись тем, сколько направлений объединит в себе это медучреждение.
Медики сообщили президенту, что здесь будет оказываться вся детская медпомощь по 28 направлениям. "Завтра, да, начинают консультативный прием? Они же завязывают это в единый центр информационный. Там и маршрутирование будет осуществляться соответствующим образом, в том числе по больницам Москвы. Здесь очень интересная работа", - констатировал президент.
Услышав, насколько глава государства осведомлен о работе нового центра, Рошаль изумленно спросил: "Как у вас все это в голове помещается, интересно?" "Это моя работа", - улыбаясь отметил Путин.
Президент поблагодарил Рошаля за то, что тот согласился дать свое имя новому медучреждению. "Мы вам благодарны за то, что вы согласились свое имя?", - начал он. "Не, я не согласился, это он все сделал", - перебил его доктор, кивнув в сторону губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. "А! Будет наказан", - шутя пригрозил президент и рассмеялся. "Ему сложно работать рядом с Москвой. Он из окружающих тоже что-то высасывает, но меньше, конечно, чем Москва забирает на себя", - заметил Рошаль.
Путин, который только что шутя грозил губернатору, решил его похвалить. "У него хорошие планы. По-моему, сейчас в трех или четырех городах области еще поликлиники открывают", - сказал он. Стоявший в стороне Воробьев присоединился к беседе и сообщил, что, хотя строительство открываемого детского центра заняло 38 месяцев, получилось красиво. "Мы понимаем, что эта красота, конечно, радует глаз, но мы понимаем, что эффективность комплекса должна быть", - подытожил губернатор Подмосковья.
Президент РФ Владимир Путин и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в новом Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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