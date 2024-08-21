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Прокуратура проконтролирует расследование после ДТП с маршруткой в Саратове
Прокуратура проконтролирует расследование после ДТП с маршруткой в Саратове - РИА Новости, 21.08.2024
Прокуратура проконтролирует расследование после ДТП с маршруткой в Саратове
Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали, предварительно, 12 человек,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:57
2024-08-21T16:57
2024-08-21T16:57
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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саратов
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происшествия
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали, предварительно, 12 человек, сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале. Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В правительстве области отметили, что, предварительно, пострадали 12 человек, двое из которых госпитализированы реанимационной бригадой областной службы спасения. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу. "По поручению прокурора области Сергея Филипенко прокуратура Ленинского района Саратова контролирует установление обстоятельства ДТП с участием общественного транспорта. По предварительным данным, в дневное время 21 августа на кольцевой дороге на пересечении улицы Тархова и проспекта Строителей произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Camry и пассажирского микроавтобуса №49. В результате ДТП пострадали водители транспортных средств и пассажиры общественного транспорта, которые с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240821/dtp-1967459678.html
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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, гибдд мвд рф, саратов, ленинский район, происшествия
Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, ГИБДД МВД РФ, Саратов, Ленинский район, Происшествия
Прокуратура проконтролирует расследование после ДТП с маршруткой в Саратове
Прокуратура проконтролирует проверку после ДТП с маршрутным автобусом в Саратове