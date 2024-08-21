https://ria.ru/20240821/protest-1967581349.html

В Нигере прошла акция против поддержки террористов Украиной

В Нигере прошла акция против поддержки террористов Украиной - РИА Новости, 21.08.2024

В Нигере прошла акция против поддержки террористов Украиной

В центре Ниамея сотни активистов приняли участие в акции против поддержки Украиной террористов в Африке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:44

2024-08-21T15:44

2024-08-21T16:29

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НИАМЕЙ, 21 авг — РИА Новости. В центре Ниамея сотни активистов приняли участие в акции против поддержки Украиной террористов в Африке, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие также выступили за суверенный статус конфедерации стран Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Манифестанты с флагами России и Нигера выкрикивали лозунги против киевского режима ("Украина — страна террорист"), а также призывали сохранить право стран Сахеля самостоятельно развиваться и бороться с угрозами терроризма на своих территориях ("Да здравствует конфедерация"; "Против западного империализма, за развитие сотрудничества в регионе"). Организаторы мероприятия во время выступления перед активистами подчеркнули, что государства конфедерации имеют полное право сами распоряжаться своими ресурсами и не потерпят "гегемонии" Запада, а также действий Украины, направленных на дестабилизацию ситуации в этом регионе.Седьмого августа Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. За несколько дней до этого с таким же заявлением выступила Мали. Причиной стала поддержка террористов со стороны киевских властей. Как писала газета Monde со ссылкой на военный источник, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину на обучение. Ниамей и Бамако обратились в Совет Безопасности ООН для расследования этих сообщений.Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что киевский режим, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

https://ria.ru/20240813/glava-1965921299.html

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Акция против политики Киева в Нигере В столице Нигера прошла акция против политики Киева, поддерживающего террористов в Африке, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие вышли на улицы с флагами России и плакатами "Украина - страна-террорист". 2024-08-21T15:44 true PT0M19S

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в мире, мали, киев, нигер, мария захарова, оон, украина