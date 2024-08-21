В Нигере прошла акция против поддержки террористов Украиной
В Ниамее прошла акция против поддержки Украиной террористов в Африке
НИАМЕЙ, 21 авг — РИА Новости. В центре Ниамея сотни активистов приняли участие в акции против поддержки Украиной террористов в Африке, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие также выступили за суверенный статус конфедерации стран Мали, Нигера и Буркина-Фасо.
Манифестанты с флагами России и Нигера выкрикивали лозунги против киевского режима ("Украина — страна террорист"), а также призывали сохранить право стран Сахеля самостоятельно развиваться и бороться с угрозами терроризма на своих территориях ("Да здравствует конфедерация"; "Против западного империализма, за развитие сотрудничества в регионе").
Организаторы мероприятия во время выступления перед активистами подчеркнули, что государства конфедерации имеют полное право сами распоряжаться своими ресурсами и не потерпят "гегемонии" Запада, а также действий Украины, направленных на дестабилизацию ситуации в этом регионе.
Седьмого августа Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. За несколько дней до этого с таким же заявлением выступила Мали. Причиной стала поддержка террористов со стороны киевских властей.
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Как писала газета Monde со ссылкой на военный источник, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину на обучение. Ниамей и Бамако обратились в Совет Безопасности ООН для расследования этих сообщений.
Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что киевский режим, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
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