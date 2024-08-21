https://ria.ru/20240821/primore-1967454254.html

В Приморье ищут пропавшую семейную пару

В Приморье ищут пропавшую семейную пару - РИА Новости, 21.08.2024

В Приморье ищут пропавшую семейную пару

Мужчина и его сожительница пропали без вести на горе Лысая в Шкотовском районе Приморья, спасатели и волонтеры ведут их поиск, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:07

2024-08-21T05:07

2024-08-21T05:07

происшествия

шкотовский район

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Мужчина и его сожительница пропали без вести на горе Лысая в Шкотовском районе Приморья, спасатели и волонтеры ведут их поиск, сообщает краевая полиция. "14 августа в МОМВД России "Большекаменский" поступило сообщение об исчезновении 51-летнего брата заявительницы и его 37-летней сожительницы. Установлено, что с 19 июля 2024 года пара находилась на горе Лысая и до настоящего времени домой не вернулась. Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы мероприятия по установлению местонахождения пропавших", — говорится в сообщении. Отмечается, что поисковая группа из сотрудников полиции, спасателей и волонтеров обследовала территорию, однако обнаружить пропавших пока не удалось, поиски продолжаются.

https://ria.ru/20240811/tela-1965511281.html

шкотовский район

россия

приморский край

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происшествия, шкотовский район, россия, приморский край