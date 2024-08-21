https://ria.ru/20240821/primore-1967454254.html
В Приморье ищут пропавшую семейную пару
В Приморье ищут пропавшую семейную пару - РИА Новости, 21.08.2024
В Приморье ищут пропавшую семейную пару
Мужчина и его сожительница пропали без вести на горе Лысая в Шкотовском районе Приморья, спасатели и волонтеры ведут их поиск, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:07
2024-08-21T05:07
2024-08-21T05:07
происшествия
шкотовский район
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Мужчина и его сожительница пропали без вести на горе Лысая в Шкотовском районе Приморья, спасатели и волонтеры ведут их поиск, сообщает краевая полиция. "14 августа в МОМВД России "Большекаменский" поступило сообщение об исчезновении 51-летнего брата заявительницы и его 37-летней сожительницы. Установлено, что с 19 июля 2024 года пара находилась на горе Лысая и до настоящего времени домой не вернулась. Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы мероприятия по установлению местонахождения пропавших", — говорится в сообщении. Отмечается, что поисковая группа из сотрудников полиции, спасателей и волонтеров обследовала территорию, однако обнаружить пропавших пока не удалось, поиски продолжаются.
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происшествия, шкотовский район, россия, приморский край
Происшествия, Шкотовский район, Россия, Приморский край
В Приморье ищут пропавшую семейную пару
В Приморье ищут семейную пару, пропавшую на горе Лысая