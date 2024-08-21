https://ria.ru/20240821/prilozhenie-1967539531.html

Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку дронов ВСУ

Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку дронов ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку дронов ВСУ

Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, помогло в ночь с 20 на 21 августа ликвидировать массовую атаку беспилотников ВСУ на Россию, сообщила... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:40

2024-08-21T13:40

2024-08-21T15:52

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, помогло в ночь с 20 на 21 августа ликвидировать массовую атаку беспилотников ВСУ на Россию, сообщила пресс-служба движения. Мобильное приложение "Радар.НФ" было запущено в августе 2023 года Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер. "Ночью с 20 на 21 августа мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы, помогло в ликвидации массовой атаки вражеских беспилотников", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего силами противовоздушной обороны России за прошедшую ночь были сбиты 45 украинских БПЛА над пятью регионами РФ. "Всего через приложение "Радар.НФ" поступило 47 сигналов: 14 из Белгородской области, два из Брянской, 19 из Калужской, два из Курской, два из Запорожской области, три из Москвы и по одному из Владимирской, Московской и Липецкой областей, и Краснодарского края", - сообщает пресс-служба. Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев рассказал, что именно фотографии и комментарии пользователей помогают в ликвидации дронов ВСУ. "В фотографиях содержатся специальные данные, которые помогают отследить георасположение и дать команду по ликвидации дрона именно в этой точке, комментарии пользователей помогают уточнить траекторию движений беспилотника", - сказал он. В Народном фронте уточнили, что уже более 558 тысяч пользователей скачали приложение "Радар.НФ".

https://ria.ru/20240820/vs-1967313059.html

https://ria.ru/20240814/proekty-1966145230.html

https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919373974.html

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технологии, россия, белгородская область, запорожская область, вооруженные силы украины