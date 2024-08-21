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Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку дронов ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
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13:40 21.08.2024 (обновлено: 15:52 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/prilozhenie-1967539531.html
Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку дронов ВСУ
Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку дронов ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку дронов ВСУ
Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, помогло в ночь с 20 на 21 августа ликвидировать массовую атаку беспилотников ВСУ на Россию, сообщила... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:40
2024-08-21T15:52
технологии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, помогло в ночь с 20 на 21 августа ликвидировать массовую атаку беспилотников ВСУ на Россию, сообщила пресс-служба движения. Мобильное приложение "Радар.НФ" было запущено в августе 2023 года Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер. "Ночью с 20 на 21 августа мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы, помогло в ликвидации массовой атаки вражеских беспилотников", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего силами противовоздушной обороны России за прошедшую ночь были сбиты 45 украинских БПЛА над пятью регионами РФ. "Всего через приложение "Радар.НФ" поступило 47 сигналов: 14 из Белгородской области, два из Брянской, 19 из Калужской, два из Курской, два из Запорожской области, три из Москвы и по одному из Владимирской, Московской и Липецкой областей, и Краснодарского края", - сообщает пресс-служба. Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев рассказал, что именно фотографии и комментарии пользователей помогают в ликвидации дронов ВСУ. "В фотографиях содержатся специальные данные, которые помогают отследить георасположение и дать команду по ликвидации дрона именно в этой точке, комментарии пользователей помогают уточнить траекторию движений беспилотника", - сказал он. В Народном фронте уточнили, что уже более 558 тысяч пользователей скачали приложение "Радар.НФ".
https://ria.ru/20240820/vs-1967313059.html
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технологии, россия, белгородская область, запорожская область, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Белгородская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку дронов ВСУ

Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку БПЛА ВСУ на Россию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, помогло в ночь с 20 на 21 августа ликвидировать массовую атаку беспилотников ВСУ на Россию, сообщила пресс-служба движения.
Мобильное приложение "Радар.НФ" было запущено в августе 2023 года Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.
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"Ночью с 20 на 21 августа мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы, помогло в ликвидации массовой атаки вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего силами противовоздушной обороны России за прошедшую ночь были сбиты 45 украинских БПЛА над пятью регионами РФ.
"Всего через приложение "Радар.НФ" поступило 47 сигналов: 14 из Белгородской области, два из Брянской, 19 из Калужской, два из Курской, два из Запорожской области, три из Москвы и по одному из Владимирской, Московской и Липецкой областей, и Краснодарского края", - сообщает пресс-служба.
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Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев рассказал, что именно фотографии и комментарии пользователей помогают в ликвидации дронов ВСУ.
"В фотографиях содержатся специальные данные, которые помогают отследить георасположение и дать команду по ликвидации дрона именно в этой точке, комментарии пользователей помогают уточнить траекторию движений беспилотника", - сказал он.
В Народном фронте уточнили, что уже более 558 тысяч пользователей скачали приложение "Радар.НФ".
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