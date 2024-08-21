https://ria.ru/20240821/prigovor-1967645339.html

Суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии - РИА Новости, 21.08.2024

Суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил признанного в РФ иноагентом экс-депутата Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии общего режима за фейки о российской армии, сообщила в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:36

2024-08-21T19:36

2024-08-21T19:42

россия

дмитрий гудков

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Суд заочно приговорил признанного в РФ иноагентом экс-депутата Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии общего режима за фейки о российской армии, сообщила в среду прокуратура Москвы."С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)", - говорится в сообщении.Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернете, сроком на четыре года.В суде было установлено, что Гудков* в своем канале на одном из видеохостингов разместил видеоролик, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Гудкова* заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240215/kasparov-1927535596.html

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россия, дмитрий гудков , общество, москва