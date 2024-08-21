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Жительницу Брянской области осудили за участие в запрещенной организации
Жительницу Брянской области осудили за участие в запрещенной организации - РИА Новости, 21.08.2024
Жительницу Брянской области осудили за участие в запрещенной организации
Жительницу Брянской области приговорили к 11 годам колонии за участие в украинской террористической организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:56
2024-08-21T12:56
2024-08-21T12:56
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Жительницу Брянской области приговорили к 11 годам колонии за участие в украинской террористической организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "В Брянске 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Навлинского района. Она признана виновной по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", – говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, в июне 2023 года женщина вступила в признанное террористическим украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России"*, куда отправляла информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ. "Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – добавили в прокуратуре.* Признан террористическим и запрещен в России
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966998734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, брянск, украина
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянск, Украина
Жительницу Брянской области осудили за участие в запрещенной организации
В Брянске женщине дали 11 лет колонии за участие в террористической организации