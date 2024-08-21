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В Хабаровском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство - РИА Новости, 21.08.2024
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05:36 21.08.2024
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В Хабаровском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство
В Хабаровском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство - РИА Новости, 21.08.2024
В Хабаровском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство
Рецидивист в Хабаровском крае получил пожизненный срок лишения свободы за двойное убийство знакомых и сокрытие улик путем поджога дома, сообщает СУСК по... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:36
2024-08-21T05:36
происшествия
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Рецидивист в Хабаровском крае получил пожизненный срок лишения свободы за двойное убийство знакомых и сокрытие улик путем поджога дома, сообщает СУСК по региону. Судом установлено, что 39-летний мужчина в ночь на 9 мая 2023 года распивал алкоголь у своих знакомых - мужчины и женщины - в доме по улице Тихой в Хабаровске. Случился конфликт. Гость "тупым твердым предметом" нанес женщине не менее 13 ударов в голову, шею и грудь, мужчине – не менее девяти ударов в голову. После убийства он поджег дом с трупами и скрылся. Ущерб от поджога составил более 500 тысяч рублей. "Мужчина 1984 года рождения признан виновным в совершении преступлений по пункту "а" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство), части 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство", - сообщает следственное управление. Как уточнили РИА Новости в СУСК региона, погибшим было 49 (женщине) и 50 (мужчине) лет. Фигурант ранее, в 2006 году, был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и убийство. Освободился в 2020 году из мест лишения свободы. Как сообщает прокуратура региона, осужденный свою вину в преступлениях не признал.
https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967330006.html
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происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Хабаровск
В Хабаровском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство

В Хабаровском крае рецидивист получил пожизненный срок за двойное убийство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Рецидивист в Хабаровском крае получил пожизненный срок лишения свободы за двойное убийство знакомых и сокрытие улик путем поджога дома, сообщает СУСК по региону.
Судом установлено, что 39-летний мужчина в ночь на 9 мая 2023 года распивал алкоголь у своих знакомых - мужчины и женщины - в доме по улице Тихой в Хабаровске. Случился конфликт. Гость "тупым твердым предметом" нанес женщине не менее 13 ударов в голову, шею и грудь, мужчине – не менее девяти ударов в голову. После убийства он поджег дом с трупами и скрылся. Ущерб от поджога составил более 500 тысяч рублей.
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"Мужчина 1984 года рождения признан виновным в совершении преступлений по пункту "а" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство), части 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство", - сообщает следственное управление.
Как уточнили РИА Новости в СУСК региона, погибшим было 49 (женщине) и 50 (мужчине) лет. Фигурант ранее, в 2006 году, был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и убийство. Освободился в 2020 году из мест лишения свободы.
Как сообщает прокуратура региона, осужденный свою вину в преступлениях не признал.
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