https://ria.ru/20240821/pravitelstvo-1967479331.html

Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области

Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области

Правительство РФ поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили журналистам в аппарате... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:21

2024-08-21T10:21

2024-08-21T10:21

общество

курская область

россия

дмитрий григоренко

ozon

wildberries

авито

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Акции в поддержку пострадавших жителей Курской области уже запустили Ozon, Wildberries и "Авито". Организационное и техническое сопровождение процесса взаимодействия цифровых платформ с пострадавшими гражданами осуществляет Минцифры РФ. "Правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ об оказании помощи гражданам, пострадавшим в Курской области. Соответствующие обращения от ряда крупных коммерческих платформ поступили на имя заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко", - говорится в сообщении. Как пояснили в аппарате вице-премьера, пострадавшим гражданам региона предложено воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости. По словам Григоренко, государство также обеспечит адресное информирование пострадавших жителей о программах поддержки. Через портал "Госуслуги" люди получат уведомления об этих инициативах. Он добавил, что верификацию граждан обеспечит государство. "Важно, чтобы жители Курской области получали помощь максимально оперативно. Поэтому помимо льгот и выплат государство также создает возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес", - заявил зампред правительства.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

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общество, курская область, россия, дмитрий григоренко, ozon, wildberries, авито