https://ria.ru/20240821/pravitelstvo-1967479331.html
Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области
Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области
Правительство РФ поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили журналистам в аппарате... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:21
2024-08-21T10:21
2024-08-21T10:21
общество
курская область
россия
дмитрий григоренко
ozon
wildberries
авито
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Акции в поддержку пострадавших жителей Курской области уже запустили Ozon, Wildberries и "Авито". Организационное и техническое сопровождение процесса взаимодействия цифровых платформ с пострадавшими гражданами осуществляет Минцифры РФ. "Правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ об оказании помощи гражданам, пострадавшим в Курской области. Соответствующие обращения от ряда крупных коммерческих платформ поступили на имя заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко", - говорится в сообщении. Как пояснили в аппарате вице-премьера, пострадавшим гражданам региона предложено воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости. По словам Григоренко, государство также обеспечит адресное информирование пострадавших жителей о программах поддержки. Через портал "Госуслуги" люди получат уведомления об этих инициативах. Он добавил, что верификацию граждан обеспечит государство. "Важно, чтобы жители Курской области получали помощь максимально оперативно. Поэтому помимо льгот и выплат государство также создает возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес", - заявил зампред правительства.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
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общество, курская область, россия, дмитрий григоренко, ozon, wildberries, авито
Общество, Курская область, Россия, Дмитрий Григоренко, Ozon, Wildberries, Авито
Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области
Правительство поддержало инициативу по оказанию помощи жителям Курской области
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Акции в поддержку пострадавших жителей Курской области уже запустили Ozon
, Wildberries
и "Авито
". Организационное и техническое сопровождение процесса взаимодействия цифровых платформ с пострадавшими гражданами осуществляет Минцифры РФ.
"Правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ об оказании помощи гражданам, пострадавшим в Курской области. Соответствующие обращения от ряда крупных коммерческих платформ поступили на имя заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко", - говорится в сообщении.
Как пояснили в аппарате вице-премьера, пострадавшим гражданам региона предложено воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости.
По словам Григоренко, государство также обеспечит адресное информирование пострадавших жителей о программах поддержки. Через портал "Госуслуги" люди получат уведомления об этих инициативах. Он добавил, что верификацию граждан обеспечит государство.
"Важно, чтобы жители Курской области получали помощь максимально оперативно. Поэтому помимо льгот и выплат государство также создает возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес", - заявил зампред правительства.