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В России потушили 39 природных пожаров за сутки

В России потушили 39 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 21.08.2024

В России потушили 39 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 39 природных пожаров на площади 10 270 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:38

2024-08-21T09:38

2024-08-21T09:38

происшествия

россия

херсонская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 39 природных пожаров на площади 10 270 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 20 августа 2024 года, в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 10 270 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в Мурманской, Иркутской, Херсонской областях, республиках Карелия, Алтай, Тыва, Саха (Якутия), Бурятия, Краснодарском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 200 лесных пожаров на площади 532 825 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии - там действовало 55 пожаров на 393 879 гектарах.

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, херсонская область , природные пожары в россии