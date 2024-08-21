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В Новороссийске загорелось коммерческое здание
В Новороссийске загорелось коммерческое здание - РИА Новости, 21.08.2024
В Новороссийске загорелось коммерческое здание
Спасатели тушат пожар в коммерческом здании на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, огонь локализован, сообщили в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:37
2024-08-21T22:37
2024-08-21T22:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 21 авг – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в коммерческом здании на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, огонь локализован, сообщили в ГУ МЧС Кубани. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Новороссийске. По улице Хворостянского огнем было охвачено 300 квадратных метров двухэтажного коммерческого здания", - говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание ликвидируют 85 специалистов и 25 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новороссийск, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новороссийск, Россия, Происшествия
В Новороссийске загорелось коммерческое здание
МЧС Кубани: в Новороссийске загорелось коммерческое здание