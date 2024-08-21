Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы потушили пожар в квартире многоэтажки - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pozhar-1967642413.html
На юге Москвы потушили пожар в квартире многоэтажки
На юге Москвы потушили пожар в квартире многоэтажки - РИА Новости, 21.08.2024
На юге Москвы потушили пожар в квартире многоэтажки
Спасатели потушили пожар в квартире многоэтажки на юге Москвы и спасли еще четырех человек, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:16
2024-08-21T19:16
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в квартире многоэтажки на юге Москвы и спасли еще четырех человек, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Газопровод, д. 3, к. 1, поступило в 16:53 мск. Когда прибыли спасатели, горела квартира на девятом этаже 12-ти этажного жилого дома. Ранее в пресс-службе столичного ведомства сообщали, что женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на юге Москвы, возгорание было локализовано. "С вышерасположенных этажей спасено еще четыре человека. Все спасенные переданы медикам. Пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве. Уточняется, что на месте работали 65 специалистов и 16 единиц техники. В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что возгорание в квартире, предварительно, произошло в результате неосторожного обращения с огнем.
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967414892.html
https://radiosputnik.ru/20240821/neftebaza-1967528584.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы потушили пожар в квартире многоэтажки

Из пожара в квартире многоэтажки на юге Москвы спасли несколько человек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в квартире многоэтажки на юге Москвы и спасли еще четырех человек, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Газопровод, д. 3, к. 1, поступило в 16:53 мск. Когда прибыли спасатели, горела квартира на девятом этаже 12-ти этажного жилого дома.
Тушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек
20 августа, 20:27
Ранее в пресс-службе столичного ведомства сообщали, что женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на юге Москвы, возгорание было локализовано.
"С вышерасположенных этажей спасено еще четыре человека. Все спасенные переданы медикам. Пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Уточняется, что на месте работали 65 специалистов и 16 единиц техники.
В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что возгорание в квартире, предварительно, произошло в результате неосторожного обращения с огнем.
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Очевидец рассказал о пожаре на нефтебазе в Пролетарске, который тушат 4 дня
Вчера, 12:47
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала