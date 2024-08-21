https://ria.ru/20240821/pozhar-1967642413.html

На юге Москвы потушили пожар в квартире многоэтажки

На юге Москвы потушили пожар в квартире многоэтажки - РИА Новости, 21.08.2024

На юге Москвы потушили пожар в квартире многоэтажки

Спасатели потушили пожар в квартире многоэтажки на юге Москвы и спасли еще четырех человек, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:16

2024-08-21T19:16

2024-08-21T19:16

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в квартире многоэтажки на юге Москвы и спасли еще четырех человек, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Газопровод, д. 3, к. 1, поступило в 16:53 мск. Когда прибыли спасатели, горела квартира на девятом этаже 12-ти этажного жилого дома. Ранее в пресс-службе столичного ведомства сообщали, что женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на юге Москвы, возгорание было локализовано. "С вышерасположенных этажей спасено еще четыре человека. Все спасенные переданы медикам. Пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве. Уточняется, что на месте работали 65 специалистов и 16 единиц техники. В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что возгорание в квартире, предварительно, произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

https://ria.ru/20240820/pozhar-1967414892.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)