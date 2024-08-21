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В Новошахтинске обломки сбитой ракеты ВСУ повредили дома - РИА Новости, 21.08.2024
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12:33 21.08.2024 (обновлено: 12:52 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pozhar-1967525967.html
В Новошахтинске обломки сбитой ракеты ВСУ повредили дома
В Новошахтинске обломки сбитой ракеты ВСУ повредили дома - РИА Новости, 21.08.2024
В Новошахтинске обломки сбитой ракеты ВСУ повредили дома
Обломки сбитой ракеты в Новошахтинске Ростовской области вызвали пожар на пустыре, в нескольких частных домах получили повреждения оконные и дверные проемы,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:33
2024-08-21T12:52
новошахтинск
ростовская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Обломки сбитой ракеты в Новошахтинске Ростовской области вызвали пожар на пустыре, в нескольких частных домах получили повреждения оконные и дверные проемы, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.Ранее он сообщил, что около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области была сбита ракета.По его информации, упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено дежурно-спасательными службами."Из-за взрывной волны в нескольких частных домах Новошахтинска получили повреждения оконные и дверные проёмы. Сегодня в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества", - написал Голубев.
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новошахтинск, ростовская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Новошахтинск, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Новошахтинске обломки сбитой ракеты ВСУ повредили дома

Обломки сбитой ракеты в Ростовской области повредили несколько частных домов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколок снаряда после обстрела ВСУ
Осколок снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколок снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Обломки сбитой ракеты в Новошахтинске Ростовской области вызвали пожар на пустыре, в нескольких частных домах получили повреждения оконные и дверные проемы, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области была сбита ракета.
По его информации, упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено дежурно-спасательными службами.
"Из-за взрывной волны в нескольких частных домах Новошахтинска получили повреждения оконные и дверные проёмы. Сегодня в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества", - написал Голубев.
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Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскРостовская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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