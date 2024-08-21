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Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pozhar-1967522751.html
Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе
Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе - РИА Новости, 21.08.2024
Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе
Пожар, возникший на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области в воскресенье, до сих пор достигает в высоту около 10 метров, а при сильном ветре дым и гарь... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:20
2024-08-21T12:20
специальная военная операция на украине
происшествия
пролетарск
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар, возникший на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области в воскресенье, до сих пор достигает в высоту около 10 метров, а при сильном ветре дым и гарь стелются над городом, рассказал РИА Новости местный житель Роман, чей дом расположен напротив нефтебазы. "Пожар начался в 5 утра (воскресенья - ред.), горит до сих пор... В высоту он метров 10 точно", - сказал Роман. По его словам, в понедельник в воздухе стала ощущаться гарь. "Когда ветра нет, дым в основном по верху идет, а когда сильный ветер поднимается, то дым и гарь задувают (в окна домов - ред.). Приходится форточки закрывать", - пояснил он. Территория вокруг нефтебазы, которую тушат уже четвертый день, оцеплена, ближайшие дороги перекрыты, добавил собеседник агентства. В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В городе был введен режим ЧС. По данным местных властей, во вторник площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Пострадал 41 пожарный, из них 13, по информации Голубева на вечер вторника, оставались в больницах.
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происшествия, пролетарск, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе

Житель Пролетарска: пламя на нефтебазе в Пролетарске доходит до 10 м в высоту

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар, возникший на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области в воскресенье, до сих пор достигает в высоту около 10 метров, а при сильном ветре дым и гарь стелются над городом, рассказал РИА Новости местный житель Роман, чей дом расположен напротив нефтебазы.
«
"Пожар начался в 5 утра (воскресенья - ред.), горит до сих пор... В высоту он метров 10 точно", - сказал Роман.
По его словам, в понедельник в воздухе стала ощущаться гарь. "Когда ветра нет, дым в основном по верху идет, а когда сильный ветер поднимается, то дым и гарь задувают (в окна домов - ред.). Приходится форточки закрывать", - пояснил он.
Территория вокруг нефтебазы, которую тушат уже четвертый день, оцеплена, ближайшие дороги перекрыты, добавил собеседник агентства.
В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В городе был введен режим ЧС. По данным местных властей, во вторник площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Пострадал 41 пожарный, из них 13, по информации Голубева на вечер вторника, оставались в больницах.
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске
Вчера, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПролетарскРостовская областьВасилий ГолубевВооруженные силы Украины
 
 
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