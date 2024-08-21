https://ria.ru/20240821/pozhar-1967522751.html

Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе

Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе - РИА Новости, 21.08.2024

Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе

Пожар, возникший на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области в воскресенье, до сих пор достигает в высоту около 10 метров, а при сильном ветре дым и гарь... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:20

2024-08-21T12:20

2024-08-21T12:20

специальная военная операция на украине

происшествия

пролетарск

ростовская область

василий голубев

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар, возникший на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области в воскресенье, до сих пор достигает в высоту около 10 метров, а при сильном ветре дым и гарь стелются над городом, рассказал РИА Новости местный житель Роман, чей дом расположен напротив нефтебазы. "Пожар начался в 5 утра (воскресенья - ред.), горит до сих пор... В высоту он метров 10 точно", - сказал Роман. По его словам, в понедельник в воздухе стала ощущаться гарь. "Когда ветра нет, дым в основном по верху идет, а когда сильный ветер поднимается, то дым и гарь задувают (в окна домов - ред.). Приходится форточки закрывать", - пояснил он. Территория вокруг нефтебазы, которую тушат уже четвертый день, оцеплена, ближайшие дороги перекрыты, добавил собеседник агентства. В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В городе был введен режим ЧС. По данным местных властей, во вторник площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Пострадал 41 пожарный, из них 13, по информации Голубева на вечер вторника, оставались в больницах.

https://ria.ru/20240820/pozhar-1967255489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пролетарск, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины