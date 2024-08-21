https://ria.ru/20240821/pozhar-1967472347.html

В Ростовской области пожарные четвертый день тушат возгорание на нефтебазе

В Ростовской области пожарные четвертый день тушат возгорание на нефтебазе - РИА Новости, 21.08.2024

В Ростовской области пожарные четвертый день тушат возгорание на нефтебазе

Пожарные четвертый день тушат возгорание на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, задействованы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:37

2024-08-21T09:37

2024-08-21T09:41

происшествия

ростовская область

пролетарск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Пожарные четвертый день тушат возгорание на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, задействованы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель администрации района."Пожар продолжают тушить. Задействованы более 500 человек", - сказал собеседник агентства.В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В городе был введен режим ЧС. По данным местных властей, во вторник площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Пострадал 41 пожарный, из них 13, по информации Голубева на вечер вторника, оставались в больницах.

https://ria.ru/20240820/aviatsija-1967281605.html

ростовская область

пролетарск

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происшествия, ростовская область, пролетарск