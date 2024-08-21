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Спасатели остановили лесной пожар в двух километрах от села в Туве

Спасатели остановили лесной пожар в двух километрах от села в Туве - РИА Новости, 21.08.2024

Спасатели остановили лесной пожар в двух километрах от села в Туве

Спасатели остановили лесной пожар в двух километрах от села Сосновка в Тандинском районе Тувы, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T06:27

2024-08-21T06:27

2024-08-21T06:27

происшествия

тандинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

республика тыва

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасатели остановили лесной пожар в двух километрах от села Сосновка в Тандинском районе Тувы, сообщила пресс-служба МЧС России. "В Туве остановили распространение огня в двух километрах от села Сосновка. Работы по ликвидации лесного пожара в Тандинском районе продолжаются. Обстановка остается сложной. Жаркая сухая погода и сильные порывы ветра способствуют распространению огня", — говорится в сообщении. Отмечается, что порядка 200 человек и 30 единиц техники задействованы в тушении пожара в Тандинском районе. Помимо этого, самолет Бе-200 МЧС России продолжит свое дежурство в зоне лесных пожаров на территории региона до полной стабилизации обстановки. В Туве действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, при котором выезд в лесные массивы категорически запрещен. В понедельник МЧС направило в Туву, где действует режим ЧС, самолет-амфибию Бе-200 для тушения лесного пожара в Тандинском районе.

https://ria.ru/20240818/tuva-1966948904.html

тандинский район

россия

республика тыва

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