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Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, освободившим Артемово - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:34 21.08.2024 (обновлено: 09:13 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pozdravleniya-1967451993.html
Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, освободившим Артемово
Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, освободившим Артемово - РИА Новости, 21.08.2024
Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, освободившим Артемово
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригаде и 1-й отдельной... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:34
2024-08-21T09:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригаде и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригаде, отметив самоотверженность и профессионализм бойцов, освободивших Артемово в Донецкой Народной Республике. "Ваши действия по освобождению населённого пункта Артемово являются образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма. &lt;…&gt; Мы всегда будем помнить подвиги воинов бригады, проливших кровь за нашу Родину", — говорится в обращении. Помимо этого, Белоусов отметил, что 1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада успешно выполняет боевые задачи в составе группировки войск "Центр", взламывая неприступную оборону врага на Александро-Калиновском направлении. Об освобождении крупного населенного пункта Артемово в ДНР Минобороны сообщило в понедельник.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967395016.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, освободившим Артемово

Белоусов поздравил Горловскую и Славянскую бригады с освобождением Артемово

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригаде и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригаде, отметив самоотверженность и профессионализм бойцов, освободивших Артемово в Донецкой Народной Республике.
"Ваши действия по освобождению населённого пункта Артемово являются образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма. <…> Мы всегда будем помнить подвиги воинов бригады, проливших кровь за нашу Родину", — говорится в обращении.
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Помимо этого, Белоусов отметил, что 1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада успешно выполняет боевые задачи в составе группировки войск "Центр", взламывая неприступную оборону врага на Александро-Калиновском направлении.
Об освобождении крупного населенного пункта Артемово в ДНР Минобороны сообщило в понедельник.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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