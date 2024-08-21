https://ria.ru/20240821/pozdravleniya-1967451993.html

Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, освободившим Артемово

Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, освободившим Артемово - РИА Новости, 21.08.2024

Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, освободившим Артемово

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригаде и 1-й отдельной... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:34

2024-08-21T04:34

2024-08-21T09:13

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригаде и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригаде, отметив самоотверженность и профессионализм бойцов, освободивших Артемово в Донецкой Народной Республике. "Ваши действия по освобождению населённого пункта Артемово являются образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма. <…> Мы всегда будем помнить подвиги воинов бригады, проливших кровь за нашу Родину", — говорится в обращении. Помимо этого, Белоусов отметил, что 1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада успешно выполняет боевые задачи в составе группировки войск "Центр", взламывая неприступную оборону врага на Александро-Калиновском направлении. Об освобождении крупного населенного пункта Артемово в ДНР Минобороны сообщило в понедельник.

https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967395016.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы рф, безопасность