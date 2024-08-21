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Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.08.2024
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11:42 21.08.2024 (обновлено: 12:49 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/potentsial-1967510003.html
Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, заявил Мишустин
Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.08.2024
Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, заявил Мишустин
Страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая, поэтому важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:42
2024-08-21T12:49
россия
китай
экономика
михаил мишустин
ли цян
москва
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая, поэтому важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном."Мы находимся в непростых внешних условиях. Страны Запада под надуманными предлогами применяют нелегитимные санкции, ну, проще говоря, — методы недобросовестной конкуренции. Пытаются сохранить свое глобальное доминирование, сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая. Но, как говорят наши китайские друзья, "кто идет по пути справедливости, у того много помощников". Поэтому важно сконцентрировать усилия на защите наших общих интересов, построении многополярного мироустройства, наращивать координацию на международных площадках", — сказал глава правительства.Связку Россия — Китай Мишустин назвал мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. Сотрудничество способствует росту экономик обеих стран и повышению качества жизни граждан, подчеркнул премьер.Глава российского правительства выразил надежду, что Москва и Пекин объединят свои научные потенциалы и производственные возможности, чтобы достичь больших успехов. Он добавил, что две страны намерены расширять обмены в наукоемких областях, в таких как космос, сквозные технологии и искусственный интеллект.В свою очередь, Ли Цян заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая.Он также отметил, что продолжается рост взаимных инвестиций, наращивается качество и объем энергетического сотрудничества.Кроме того, участники переговоров в Москве определят задачи для того, чтобы заложить прочную основу для реализации следующих этапов сотрудничества двух стран, добавил премьер Госсовета КНР.Он поблагодарил Мишустина за гостеприимный прием.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.Как сообщали в российском правительстве, на переговорах Мишустин и Ли Цян будут обсуждать вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.Ожидается, что премьера Госсовета КНР также примет президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20240819/rossija-1966988628.html
https://ria.ru/20240821/mishustin-1967514439.html
https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html
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россия, китай, экономика, михаил мишустин, ли цян, москва
Россия, Китай, Экономика, Михаил Мишустин, Ли Цян, Москва
Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, заявил Мишустин

Мишустин: Запад хочет сдержать потенциал РФ и Китая, надо защищать свои интересы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая, поэтому важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Мы находимся в непростых внешних условиях. Страны Запада под надуманными предлогами применяют нелегитимные санкции, ну, проще говоря, — методы недобросовестной конкуренции. Пытаются сохранить свое глобальное доминирование, сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая. Но, как говорят наши китайские друзья, "кто идет по пути справедливости, у того много помощников". Поэтому важно сконцентрировать усилия на защите наших общих интересов, построении многополярного мироустройства, наращивать координацию на международных площадках", — сказал глава правительства.
трубы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Россия и Китай наращивают поставки газа по "Силе Сибири"
19 августа, 10:01
Связку Россия — Китай Мишустин назвал мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. Сотрудничество способствует росту экономик обеих стран и повышению качества жизни граждан, подчеркнул премьер.
Глава российского правительства выразил надежду, что Москва и Пекин объединят свои научные потенциалы и производственные возможности, чтобы достичь больших успехов. Он добавил, что две страны намерены расширять обмены в наукоемких областях, в таких как космос, сквозные технологии и искусственный интеллект.
В свою очередь, Ли Цян заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая.
Он также отметил, что продолжается рост взаимных инвестиций, наращивается качество и объем энергетического сотрудничества.
Кроме того, участники переговоров в Москве определят задачи для того, чтобы заложить прочную основу для реализации следующих этапов сотрудничества двух стран, добавил премьер Госсовета КНР.
Он поблагодарил Мишустина за гостеприимный прием.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Мишустин призвал Китай совместно использовать возможности Севморпути
12:01
Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
Как сообщали в российском правительстве, на переговорах Мишустин и Ли Цян будут обсуждать вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
Ожидается, что премьера Госсовета КНР также примет президент Владимир Путин.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Вчера, 02:54
 
РоссияКитайЭкономикаМихаил МишустинЛи ЦянМосква
 
 
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