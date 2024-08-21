https://ria.ru/20240821/potentsial-1967510003.html

Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, заявил Мишустин

Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.08.2024

Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, заявил Мишустин

Страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая, поэтому важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:42

2024-08-21T11:42

2024-08-21T12:49

россия

китай

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая, поэтому важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном."Мы находимся в непростых внешних условиях. Страны Запада под надуманными предлогами применяют нелегитимные санкции, ну, проще говоря, — методы недобросовестной конкуренции. Пытаются сохранить свое глобальное доминирование, сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая. Но, как говорят наши китайские друзья, "кто идет по пути справедливости, у того много помощников". Поэтому важно сконцентрировать усилия на защите наших общих интересов, построении многополярного мироустройства, наращивать координацию на международных площадках", — сказал глава правительства.Связку Россия — Китай Мишустин назвал мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. Сотрудничество способствует росту экономик обеих стран и повышению качества жизни граждан, подчеркнул премьер.Глава российского правительства выразил надежду, что Москва и Пекин объединят свои научные потенциалы и производственные возможности, чтобы достичь больших успехов. Он добавил, что две страны намерены расширять обмены в наукоемких областях, в таких как космос, сквозные технологии и искусственный интеллект.В свою очередь, Ли Цян заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая.Он также отметил, что продолжается рост взаимных инвестиций, наращивается качество и объем энергетического сотрудничества.Кроме того, участники переговоров в Москве определят задачи для того, чтобы заложить прочную основу для реализации следующих этапов сотрудничества двух стран, добавил премьер Госсовета КНР.Он поблагодарил Мишустина за гостеприимный прием.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.Как сообщали в российском правительстве, на переговорах Мишустин и Ли Цян будут обсуждать вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.Ожидается, что премьера Госсовета КНР также примет президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240819/rossija-1966988628.html

https://ria.ru/20240821/mishustin-1967514439.html

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, экономика, михаил мишустин, ли цян, москва