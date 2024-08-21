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Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области

Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области

Город Мариуполь в ДНР собрал 20 тонн гуманитарной помощи и направит ее жителям Курской области, сообщил в среду мэр города Олег Моргун в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:00

2024-08-21T16:00

2024-08-21T16:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мариуполь

олег моргун

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Город Мариуполь в ДНР собрал 20 тонн гуманитарной помощи и направит ее жителям Курской области, сообщил в среду мэр города Олег Моргун в Telegram-канале. "Собрали первые 20 тонн гуманитарной помощи, которую направим пострадавшим жителям Курской области. Это продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, одежда и медикаменты", - говорится в сообщении мэра. Он отметил, что поддержать соотечественников помогли предприниматели десяти рынков города, в сборе гумпомощи участвуют торговые сети и горожане. "В свое время Курский регион принял сотни мариупольцев, лишенных крова и средств к существованию. Тогда в пунктах временного размещения на территории области нашим горожанам была оказана вся необходимая помощь. И мы всегда будем благодарны курянам за своевременную и всестороннюю поддержку в трудные дни", - добавил Моргун. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4,4 тыс военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, мариуполь, олег моргун, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество