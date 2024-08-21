Рейтинг@Mail.ru
Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pomosch-1967585311.html
Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области
Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области
Город Мариуполь в ДНР собрал 20 тонн гуманитарной помощи и направит ее жителям Курской области, сообщил в среду мэр города Олег Моргун в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:00
2024-08-21T16:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мариуполь
олег моргун
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967585287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca264cd94f43a270ed43af891487471f.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Город Мариуполь в ДНР собрал 20 тонн гуманитарной помощи и направит ее жителям Курской области, сообщил в среду мэр города Олег Моргун в Telegram-канале. "Собрали первые 20 тонн гуманитарной помощи, которую направим пострадавшим жителям Курской области. Это продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, одежда и медикаменты", - говорится в сообщении мэра. Он отметил, что поддержать соотечественников помогли предприниматели десяти рынков города, в сборе гумпомощи участвуют торговые сети и горожане. "В свое время Курский регион принял сотни мариупольцев, лишенных крова и средств к существованию. Тогда в пунктах временного размещения на территории области нашим горожанам была оказана вся необходимая помощь. И мы всегда будем благодарны курянам за своевременную и всестороннюю поддержку в трудные дни", - добавил Моргун. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4,4 тыс военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
курская область
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967585287_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1cd20780df9e70a2bc5de5cbea4a3cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, мариуполь, олег моргун, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мариуполь, Олег Моргун, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области

Моргун: Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи и направит ее жителям Курской области

© Глава Мариуполя Олег Моргун/TelegramМариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области
Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Глава Мариуполя Олег Моргун/Telegram
Мариуполь собрал 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Город Мариуполь в ДНР собрал 20 тонн гуманитарной помощи и направит ее жителям Курской области, сообщил в среду мэр города Олег Моргун в Telegram-канале.
"Собрали первые 20 тонн гуманитарной помощи, которую направим пострадавшим жителям Курской области. Это продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, одежда и медикаменты", - говорится в сообщении мэра.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
Он отметил, что поддержать соотечественников помогли предприниматели десяти рынков города, в сборе гумпомощи участвуют торговые сети и горожане.
"В свое время Курский регион принял сотни мариупольцев, лишенных крова и средств к существованию. Тогда в пунктах временного размещения на территории области нашим горожанам была оказана вся необходимая помощь. И мы всегда будем благодарны курянам за своевременную и всестороннюю поддержку в трудные дни", - добавил Моргун.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4,4 тыс военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМариупольОлег МоргунВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала