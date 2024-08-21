https://ria.ru/20240821/pomosch-1967522356.html

Москвичи перевели пострадавшим в Курской области более девяти млн рублей

Москвичи перевели пострадавшим в Курской области более девяти млн рублей - РИА Новости, 21.08.2024

Москвичи перевели пострадавшим в Курской области более девяти млн рублей

Более 9 миллионов рублей перечислили москвичи за неделю пострадавшим в Курской области с помощью сайта "Миллион призов", сообщил руководитель "Новых технологий... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:19

2024-08-21T12:19

2024-08-21T12:19

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

москва

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 9 миллионов рублей перечислили москвичи за неделю пострадавшим в Курской области с помощью сайта "Миллион призов", сообщил руководитель "Новых технологий управления" Александр Пищелко? чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города."Так, всего за неделю, благодаря неравнодушию наших жителей, удалось собрать более 9 миллионов рублей", - рассказал Пищелко/Он уточнил, что сбор пожертвований семьям, пострадавшим в Курской области, организован на сайте "Миллион призов" совместно с Российским Красным Крестом. Перевести баллы может каждый житель города, для этого нужно в разделе "Поощрения" выбрать категорию "Благотворительность". "Перевести можно от 500 до 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Количесвто переводов неограниченно", - пояснили в тексте. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240820/pensioner-1967406479.html

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курская область

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курская область, россия, вооруженные силы украины, москва, общество