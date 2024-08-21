https://ria.ru/20240821/pogoda-1967514298.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 21.08.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Штилевая погода без осадков с температурой до плюс 30 ожидается в Москве в воскресенье, последние выходные месяца будут самыми теплыми в августе, рассказала РИА РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:01
2024-08-21T12:01
2024-08-21T12:01
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Штилевая погода без осадков с температурой до плюс 30 ожидается в Москве в воскресенье, последние выходные месяца будут самыми теплыми в августе, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные... погоду будет определять антициклон, поэтому погода, скажем так, будет штилевая. При переменной облачности осадков не ожидается. То, что касается ночей, они для конца августа довольно теплые. Минимальная температура (ночью – ред.) в Москве – плюс 13 - плюс 15 градусов, по области – плюс 11 - плюс 16 градусов. Дневная температура в субботу – плюс 25 - плюс 27 градусов, в воскресенье температура – плюс 26 - плюс 29, в центре – до плюс 30 градусов", - рассказала Позднякова. По ее словам, не исключено, что именно в последние выходные августа температура воздуха будет самой высокой за месяц.
https://ria.ru/20240820/teplo-1967265021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Позднякова: в Москве в воскресенье ожидается штилевая погода и до 30 градусов
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Штилевая погода без осадков с температурой до плюс 30 ожидается в Москве в воскресенье, последние выходные месяца будут самыми теплыми в августе, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные... погоду будет определять антициклон, поэтому погода, скажем так, будет штилевая. При переменной облачности осадков не ожидается. То, что касается ночей, они для конца августа довольно теплые. Минимальная температура (ночью – ред.) в Москве – плюс 13 - плюс 15 градусов, по области – плюс 11 - плюс 16 градусов. Дневная температура в субботу – плюс 25 - плюс 27 градусов, в воскресенье температура – плюс 26 - плюс 29, в центре – до плюс 30 градусов", - рассказала Позднякова.
По ее словам, не исключено, что именно в последние выходные августа температура воздуха будет самой высокой за месяц.