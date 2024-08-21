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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 21.08.2024
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12:01 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pogoda-1967514298.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 21.08.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Штилевая погода без осадков с температурой до плюс 30 ожидается в Москве в воскресенье, последние выходные месяца будут самыми теплыми в августе, рассказала РИА РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:01
2024-08-21T12:01
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Штилевая погода без осадков с температурой до плюс 30 ожидается в Москве в воскресенье, последние выходные месяца будут самыми теплыми в августе, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные... погоду будет определять антициклон, поэтому погода, скажем так, будет штилевая. При переменной облачности осадков не ожидается. То, что касается ночей, они для конца августа довольно теплые. Минимальная температура (ночью – ред.) в Москве – плюс 13 - плюс 15 градусов, по области – плюс 11 - плюс 16 градусов. Дневная температура в субботу – плюс 25 - плюс 27 градусов, в воскресенье температура – плюс 26 - плюс 29, в центре – до плюс 30 градусов", - рассказала Позднякова. По ее словам, не исключено, что именно в последние выходные августа температура воздуха будет самой высокой за месяц.
https://ria.ru/20240820/teplo-1967265021.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Позднякова: в Москве в воскресенье ожидается штилевая погода и до 30 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Штилевая погода без осадков с температурой до плюс 30 ожидается в Москве в воскресенье, последние выходные месяца будут самыми теплыми в августе, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные... погоду будет определять антициклон, поэтому погода, скажем так, будет штилевая. При переменной облачности осадков не ожидается. То, что касается ночей, они для конца августа довольно теплые. Минимальная температура (ночью – ред.) в Москве – плюс 13 - плюс 15 градусов, по области – плюс 11 - плюс 16 градусов. Дневная температура в субботу – плюс 25 - плюс 27 градусов, в воскресенье температура – плюс 26 - плюс 29, в центре – до плюс 30 градусов", - рассказала Позднякова.
По ее словам, не исключено, что именно в последние выходные августа температура воздуха будет самой высокой за месяц.
Информационное табло трамвая в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло
Вчера, 11:15
 
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