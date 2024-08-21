https://ria.ru/20240821/pogoda-1967467138.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 21.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Солнечная погода, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:49

2024-08-21T08:49

2024-08-21T08:49

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течении дня метеоусловия по-летнему идеальные: много солнца, осадки исключены. Ветер восточных румбов не более 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27 градусов. Атмосферное давление стабильное и составит 749 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные", - рассказал синоптик. Он добавил, что за последние четверо суток в Москве наблюдается положительное отклонение показаний термометров от нормы, среднемесячная температура воздуха начала возвращается в норму, а с учетом прогнозов вскоре и превысит её. "Сейчас в столице нашей Родины около плюс 15, стоит ясная погода, безветрие. Видимость более 10 километров, влажность 82%, атмосферное давление 750,6 миллиметра ртутного столба", - пояснил специалист. Он рассказал, что в четверг, пятницу и субботу в Москве по ночам температура будет не ниже плюс 11-16 градусов, а в дневные часы - плюс 23-28 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 25-30 градусов. "Усиление зноя ожидается в первой половине следующей недели, когда столбики термометров в условиях солнечной и сухой погоды устремятся на штурм 30-градусной высоты", - отметил Тишковец. По словам синоптика, в связи с таким благополучным прогнозом температура воды на реках и озерах Центральной России, которая сейчас составляется плюс 17-22 градуса, тоже немного повысится и будет соответствовать комфортным ощущениям. Купальный сезон можно возобновить.

https://ria.ru/20240820/teplo-1967265021.html

https://ria.ru/20240821/bolezni-1967445315.html

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец