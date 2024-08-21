Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pogoda-1967467138.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 21.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечная погода, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T08:49
2024-08-21T08:49
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857629_0:140:3299:1996_1920x0_80_0_0_628badc37fd97ddc1761381b3770070a.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течении дня метеоусловия по-летнему идеальные: много солнца, осадки исключены. Ветер восточных румбов не более 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27 градусов. Атмосферное давление стабильное и составит 749 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные", - рассказал синоптик. Он добавил, что за последние четверо суток в Москве наблюдается положительное отклонение показаний термометров от нормы, среднемесячная температура воздуха начала возвращается в норму, а с учетом прогнозов вскоре и превысит её. "Сейчас в столице нашей Родины около плюс 15, стоит ясная погода, безветрие. Видимость более 10 километров, влажность 82%, атмосферное давление 750,6 миллиметра ртутного столба", - пояснил специалист. Он рассказал, что в четверг, пятницу и субботу в Москве по ночам температура будет не ниже плюс 11-16 градусов, а в дневные часы - плюс 23-28 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 25-30 градусов. "Усиление зноя ожидается в первой половине следующей недели, когда столбики термометров в условиях солнечной и сухой погоды устремятся на штурм 30-градусной высоты", - отметил Тишковец. По словам синоптика, в связи с таким благополучным прогнозом температура воды на реках и озерах Центральной России, которая сейчас составляется плюс 17-22 градуса, тоже немного повысится и будет соответствовать комфортным ощущениям. Купальный сезон можно возобновить.
https://ria.ru/20240820/teplo-1967265021.html
https://ria.ru/20240821/bolezni-1967445315.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857629_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c654da8b62ace2a69b1607c276e90012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течении дня метеоусловия по-летнему идеальные: много солнца, осадки исключены. Ветер восточных румбов не более 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27 градусов. Атмосферное давление стабильное и составит 749 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные", - рассказал синоптик.
Информационное табло трамвая в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло
Вчера, 11:15
Он добавил, что за последние четверо суток в Москве наблюдается положительное отклонение показаний термометров от нормы, среднемесячная температура воздуха начала возвращается в норму, а с учетом прогнозов вскоре и превысит её.
"Сейчас в столице нашей Родины около плюс 15, стоит ясная погода, безветрие. Видимость более 10 километров, влажность 82%, атмосферное давление 750,6 миллиметра ртутного столба", - пояснил специалист.
Он рассказал, что в четверг, пятницу и субботу в Москве по ночам температура будет не ниже плюс 11-16 градусов, а в дневные часы - плюс 23-28 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 25-30 градусов.
«
"Усиление зноя ожидается в первой половине следующей недели, когда столбики термометров в условиях солнечной и сухой погоды устремятся на штурм 30-градусной высоты", - отметил Тишковец.
По словам синоптика, в связи с таким благополучным прогнозом температура воды на реках и озерах Центральной России, которая сейчас составляется плюс 17-22 градуса, тоже немного повысится и будет соответствовать комфортным ощущениям. Купальный сезон можно возобновить.
Девушка с головной болью на работе - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Врач назвала заболевания, которые могут подстерегать осенью
02:47
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала