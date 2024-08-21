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В РЖД раскрыли состав локомотивных бригад ретропоездов - РИА Новости, 21.08.2024
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04:55 21.08.2024 (обновлено: 04:56 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/poezd-1967453536.html
В РЖД раскрыли состав локомотивных бригад ретропоездов
В РЖД раскрыли состав локомотивных бригад ретропоездов - РИА Новости, 21.08.2024
В РЖД раскрыли состав локомотивных бригад ретропоездов
РЖД сохранили профессию кочегара: он по-прежнему входит в состав локомотивной бригады паровоза ретропоездов, а также продолжают обучать машинистов для этих... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:55
2024-08-21T04:56
ржд
железная дорога
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД сохранили профессию кочегара: он по-прежнему входит в состав локомотивной бригады паровоза ретропоездов, а также продолжают обучать машинистов для этих машин и их помощников, сообщили РИА Новости в компании. Сейчас в парке РЖД 103 действующих паровоза. Они используются для ретропоездов на туристических маршрутах. "Особое внимание уделяется развитию компетенций локомотивных бригад в вопросах их эксплуатации, так как паровоз значительно отличается от современных тепловозов и электровозов. Одна его подготовка к поездке - это сложный и трудоемкий процесс, который требует исключительной квалификации и опыта. Локомотивная бригада паровоза состоит из трех человек: машиниста, помощника машиниста и кочегара", — сказали в РЖД. Современным локомотивом, напомнили в компании, может управлять один человек. "Поэтому профессии машиниста и помощника машиниста паровоза обретают новую жизнь. В 2024 году общая штатная численность паровозных локомотивных бригад достигла 199 человек, в том числе 93 машиниста и 106 помощников машиниста", — рассказали в компании. Там отметили, что обслуживать паровозы и управлять ими должны специально подготовленные локомотивные бригады. Подготовку машинистов и помощников машинистов паровозов ведут Тихорецкий и Курский учебные центры профессиональных квалификаций. "Обучение ведут специалисты, которые обладают уникальным опытом работы с паровозами", — сказали в компании.
https://ria.ru/20240821/poezd-1967452705.html
https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html
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ржд, железная дорога
РЖД, Железная дорога
В РЖД раскрыли состав локомотивных бригад ретропоездов

Кочегар продолжает входить в состав локомотивных бригад ретропоездов

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Ретропоезд "Рускеальский экспресс"
Ретропоезд Рускеальский экспресс - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
Ретропоезд "Рускеальский экспресс". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД сохранили профессию кочегара: он по-прежнему входит в состав локомотивной бригады паровоза ретропоездов, а также продолжают обучать машинистов для этих машин и их помощников, сообщили РИА Новости в компании.
Сейчас в парке РЖД 103 действующих паровоза. Они используются для ретропоездов на туристических маршрутах.
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"Особое внимание уделяется развитию компетенций локомотивных бригад в вопросах их эксплуатации, так как паровоз значительно отличается от современных тепловозов и электровозов. Одна его подготовка к поездке - это сложный и трудоемкий процесс, который требует исключительной квалификации и опыта. Локомотивная бригада паровоза состоит из трех человек: машиниста, помощника машиниста и кочегара", — сказали в РЖД.
Современным локомотивом, напомнили в компании, может управлять один человек. "Поэтому профессии машиниста и помощника машиниста паровоза обретают новую жизнь. В 2024 году общая штатная численность паровозных локомотивных бригад достигла 199 человек, в том числе 93 машиниста и 106 помощников машиниста", — рассказали в компании.
Там отметили, что обслуживать паровозы и управлять ими должны специально подготовленные локомотивные бригады. Подготовку машинистов и помощников машинистов паровозов ведут Тихорецкий и Курский учебные центры профессиональных квалификаций.
"Обучение ведут специалисты, которые обладают уникальным опытом работы с паровозами", — сказали в компании.
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