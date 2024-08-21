https://ria.ru/20240821/poezd-1967453536.html

В РЖД раскрыли состав локомотивных бригад ретропоездов

В РЖД раскрыли состав локомотивных бригад ретропоездов - РИА Новости, 21.08.2024

В РЖД раскрыли состав локомотивных бригад ретропоездов

РЖД сохранили профессию кочегара: он по-прежнему входит в состав локомотивной бригады паровоза ретропоездов, а также продолжают обучать машинистов для этих... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:55

2024-08-21T04:55

2024-08-21T04:56

ржд

железная дорога

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД сохранили профессию кочегара: он по-прежнему входит в состав локомотивной бригады паровоза ретропоездов, а также продолжают обучать машинистов для этих машин и их помощников, сообщили РИА Новости в компании. Сейчас в парке РЖД 103 действующих паровоза. Они используются для ретропоездов на туристических маршрутах. "Особое внимание уделяется развитию компетенций локомотивных бригад в вопросах их эксплуатации, так как паровоз значительно отличается от современных тепловозов и электровозов. Одна его подготовка к поездке - это сложный и трудоемкий процесс, который требует исключительной квалификации и опыта. Локомотивная бригада паровоза состоит из трех человек: машиниста, помощника машиниста и кочегара", — сказали в РЖД. Современным локомотивом, напомнили в компании, может управлять один человек. "Поэтому профессии машиниста и помощника машиниста паровоза обретают новую жизнь. В 2024 году общая штатная численность паровозных локомотивных бригад достигла 199 человек, в том числе 93 машиниста и 106 помощников машиниста", — рассказали в компании. Там отметили, что обслуживать паровозы и управлять ими должны специально подготовленные локомотивные бригады. Подготовку машинистов и помощников машинистов паровозов ведут Тихорецкий и Курский учебные центры профессиональных квалификаций. "Обучение ведут специалисты, которые обладают уникальным опытом работы с паровозами", — сказали в компании.

https://ria.ru/20240821/poezd-1967452705.html

https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ржд, железная дорога