https://ria.ru/20240821/poezd-1967452705.html
РЖД рассказала об использовании паровозов, восстановленных из памятников
РЖД рассказала об использовании паровозов, восстановленных из памятников - РИА Новости, 21.08.2024
РЖД рассказала об использовании паровозов, восстановленных из памятников
РЖД восстанавливают паровозы из памятников и музейных экспонатов и используют их для туристических ретропоездов, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:43
2024-08-21T04:43
2024-08-21T04:43
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД восстанавливают паровозы из памятников и музейных экспонатов и используют их для туристических ретропоездов, сообщили РИА Новости в компании. "За последние 15 лет новую жизнь обрели десятки паровозов различных серий, которые находились на базах запаса, в музеях или вовсе являлись постаментами. Только с 2017 года силами РЖД были восстановлены 36 паровозов", — рассказали в компании. Кроме того, в рамках сохранения исторического наследия и популяризации объектов национального технического развития до работоспособного состояния были восстановлены и серии паровозов дореволюционных лет, некоторые из которых сохранились в единичных экземплярах. "В 2024 году паровозный парк достиг 103 единиц", — привели данные в РЖД. Там напомнили, что компания последние годы активно стимулирует развитие внутреннего железнодорожного туризма. "Сегодня паровозы обеспечивают курсирование ретропоездов на 11 туристических маршрутах. Они охватывают центральную часть России, Юг, Урал и Восточную Сибирь. Флагманским с использованием паровоза серии Л "Лебедянка" является "Рускеальский экспресс", который погружает пассажиров в уникальную атмосферу времен Российской империи", - сообщили в РЖД, отдельно напомнив о проектах "Поезд Победы" и "Поезд Деда Мороза".
https://ria.ru/20240813/rzhd-1965877704.html
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россия, ржд, железная дорога
Россия, РЖД, Железная дорога
РЖД рассказала об использовании паровозов, восстановленных из памятников
РЖД использует восстановленные из памятников паровозы в ретропоездах
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД восстанавливают паровозы из памятников и музейных экспонатов и используют их для туристических ретропоездов, сообщили РИА Новости в компании.
"За последние 15 лет новую жизнь обрели десятки паровозов различных серий, которые находились на базах запаса, в музеях или вовсе являлись постаментами. Только с 2017 года силами РЖД были восстановлены 36 паровозов", — рассказали в компании.
Кроме того, в рамках сохранения исторического наследия и популяризации объектов национального технического развития до работоспособного состояния были восстановлены и серии паровозов дореволюционных лет, некоторые из которых сохранились в единичных экземплярах. "В 2024 году паровозный парк достиг 103 единиц", — привели данные в РЖД.
Там напомнили, что компания последние годы активно стимулирует развитие внутреннего железнодорожного туризма.
"Сегодня паровозы обеспечивают курсирование ретропоездов на 11 туристических маршрутах. Они охватывают центральную часть России, Юг, Урал и Восточную Сибирь. Флагманским с использованием паровоза серии Л "Лебедянка" является "Рускеальский экспресс", который погружает пассажиров в уникальную атмосферу времен Российской империи", - сообщили в РЖД, отдельно напомнив о проектах "Поезд Победы" и "Поезд Деда Мороза
".