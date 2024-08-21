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Площадку "Сам себе строитель" в "Лужниках" посетили более 102 тысяч детей - РИА Новости, 21.08.2024
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09:05 21.08.2024
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Площадку "Сам себе строитель" в "Лужниках" посетили более 102 тысяч детей
Площадку "Сам себе строитель" в "Лужниках" посетили более 102 тысяч детей - РИА Новости, 21.08.2024
Площадку "Сам себе строитель" в "Лужниках" посетили более 102 тысяч детей
С начала августа более 102 тысяч детей в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посетили площадку "Сам себе строитель" в столичных... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:05
2024-08-21T09:05
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. С начала августа более 102 тысяч детей в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посетили площадку "Сам себе строитель" в столичных "Лужниках".Организатором площадки на парковке Южного спортивного ядра выступил Комплекс градостроительной политики и строительства столицы. Площадка оснащена горками, веревочной паутиной, скалодромом и батутом, а также строительным краном высотой восемь метров. В ее рамках предусмотрены игры и развивающие программы.Рядом со "стройплощадкой" расположена зона отдыха, на которой гости могут послушать подкасты и лекции про урбанистику и архитектуру.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проводится в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы.
https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы
Площадку "Сам себе строитель" в "Лужниках" посетили более 102 тысяч детей

Площадку "Сам себе строитель" в "Лужниках" посетили более 102 тысяч детей

© Пресс-служба Градостроительного комплексаПлощадку "Сам себе строитель" в "Лужниках" посетили более 102 тысяч детей
Площадку Сам себе строитель в Лужниках посетили более 102 тысяч детей - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Пресс-служба Градостроительного комплекса
Площадку "Сам себе строитель" в "Лужниках" посетили более 102 тысяч детей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. С начала августа более 102 тысяч детей в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посетили площадку "Сам себе строитель" в столичных "Лужниках".
Организатором площадки на парковке Южного спортивного ядра выступил Комплекс градостроительной политики и строительства столицы. Площадка оснащена горками, веревочной паутиной, скалодромом и батутом, а также строительным краном высотой восемь метров. В ее рамках предусмотрены игры и развивающие программы.
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Вчера, 10:13
Рядом со "стройплощадкой" расположена зона отдыха, на которой гости могут послушать подкасты и лекции про урбанистику и архитектуру.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проводится в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы.
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МоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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