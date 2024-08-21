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Число пользователей платформы МСП.РФ за 2,5 года превысило 900 тысяч - РИА Новости, 21.08.2024
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Твой бизнес
 
11:00 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/platforma_msprf-1967384519.html
Число пользователей платформы МСП.РФ за 2,5 года превысило 900 тысяч
Число пользователей платформы МСП.РФ за 2,5 года превысило 900 тысяч - РИА Новости, 21.08.2024
Число пользователей платформы МСП.РФ за 2,5 года превысило 900 тысяч
Более 900 тысяч пользователей зарегистрировались на Цифровой платформе МСП.РФ, там доступно более 30 онлайн-сервисов и свыше 800 мер региональной поддержки,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:00
2024-08-21T11:00
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Более 900 тысяч пользователей зарегистрировались на Цифровой платформе МСП.РФ, там доступно более 30 онлайн-сервисов и свыше 800 мер региональной поддержки, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он уточнил, что платформа была запущена в феврале 2022 года."Сегодня Цифровая платформа МСП.РФ знакома буквально каждому представителю малого и среднего бизнеса. Ею пользуются свыше 900 тысяч человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Цифровая платформа постоянно развивается, совершенствуются действующие и появляются новые услуги для бизнеса. В настоящее время количество сервисов на МСП.РФ уже более 30, а региональных мер — свыше 800", – сказал Исаевич, его цитирует пресс-служба Корпорации МСП.По его словам, все обязательства в рамках реализации федерального проекта по созданию и развитию Цифровой платформы до 2024 года выполнены.Каждый сервис и услуга являются результатом тщательного анализа и совместной работы Корпорации МСП, профильных министерств, ведомств, регионов и непосредственно предпринимателей, уточнил Исаевич. Одним из результатов этого взаимодействия, в частности, стал недавний запуск новых сервисов "Оценка рынка и расчет бизнес-плана", а также "Центр поддержки инвестиционного кредитования". В высокой степени готовности находится сервис "Доступ к факторинговым услугам"."Корпорация МСП открыта для предложений по действующим или необходимым новым сервисам и услугам. На Цифровой платформе есть специальный раздел, где авторизованные пользователи могут поделиться своим замечаниями, вопросами и идеями по работе МСП.РФ. Полученную обратную связь мы учитываем в своей работе, создавая и развивая полезные и удобные сервисы и услуги для предпринимателей", — заключил Исаевич.В пресс-службе напомнили, что платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия

Число пользователей платформы МСП.РФ за 2,5 года превысило 900 тысяч

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Более 900 тысяч пользователей зарегистрировались на Цифровой платформе МСП.РФ, там доступно более 30 онлайн-сервисов и свыше 800 мер региональной поддержки, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он уточнил, что платформа была запущена в феврале 2022 года.
"Сегодня Цифровая платформа МСП.РФ знакома буквально каждому представителю малого и среднего бизнеса. Ею пользуются свыше 900 тысяч человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Цифровая платформа постоянно развивается, совершенствуются действующие и появляются новые услуги для бизнеса. В настоящее время количество сервисов на МСП.РФ уже более 30, а региональных мер — свыше 800", – сказал Исаевич, его цитирует пресс-служба Корпорации МСП.
По его словам, все обязательства в рамках реализации федерального проекта по созданию и развитию Цифровой платформы до 2024 года выполнены.
Каждый сервис и услуга являются результатом тщательного анализа и совместной работы Корпорации МСП, профильных министерств, ведомств, регионов и непосредственно предпринимателей, уточнил Исаевич. Одним из результатов этого взаимодействия, в частности, стал недавний запуск новых сервисов "Оценка рынка и расчет бизнес-плана", а также "Центр поддержки инвестиционного кредитования". В высокой степени готовности находится сервис "Доступ к факторинговым услугам".
"Корпорация МСП открыта для предложений по действующим или необходимым новым сервисам и услугам. На Цифровой платформе есть специальный раздел, где авторизованные пользователи могут поделиться своим замечаниями, вопросами и идеями по работе МСП.РФ. Полученную обратную связь мы учитываем в своей работе, создавая и развивая полезные и удобные сервисы и услуги для предпринимателей", — заключил Исаевич.
В пресс-службе напомнили, что платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр ИсаевичРоссия
 
 
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