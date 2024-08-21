https://ria.ru/20240821/platforma_msprf-1967384519.html

Число пользователей платформы МСП.РФ за 2,5 года превысило 900 тысяч

Число пользователей платформы МСП.РФ за 2,5 года превысило 900 тысяч - РИА Новости, 21.08.2024

Число пользователей платформы МСП.РФ за 2,5 года превысило 900 тысяч

Более 900 тысяч пользователей зарегистрировались на Цифровой платформе МСП.РФ, там доступно более 30 онлайн-сервисов и свыше 800 мер региональной поддержки,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:00

2024-08-21T11:00

2024-08-21T11:00

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Более 900 тысяч пользователей зарегистрировались на Цифровой платформе МСП.РФ, там доступно более 30 онлайн-сервисов и свыше 800 мер региональной поддержки, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он уточнил, что платформа была запущена в феврале 2022 года."Сегодня Цифровая платформа МСП.РФ знакома буквально каждому представителю малого и среднего бизнеса. Ею пользуются свыше 900 тысяч человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Цифровая платформа постоянно развивается, совершенствуются действующие и появляются новые услуги для бизнеса. В настоящее время количество сервисов на МСП.РФ уже более 30, а региональных мер — свыше 800", – сказал Исаевич, его цитирует пресс-служба Корпорации МСП.По его словам, все обязательства в рамках реализации федерального проекта по созданию и развитию Цифровой платформы до 2024 года выполнены.Каждый сервис и услуга являются результатом тщательного анализа и совместной работы Корпорации МСП, профильных министерств, ведомств, регионов и непосредственно предпринимателей, уточнил Исаевич. Одним из результатов этого взаимодействия, в частности, стал недавний запуск новых сервисов "Оценка рынка и расчет бизнес-плана", а также "Центр поддержки инвестиционного кредитования". В высокой степени готовности находится сервис "Доступ к факторинговым услугам"."Корпорация МСП открыта для предложений по действующим или необходимым новым сервисам и услугам. На Цифровой платформе есть специальный раздел, где авторизованные пользователи могут поделиться своим замечаниями, вопросами и идеями по работе МСП.РФ. Полученную обратную связь мы учитываем в своей работе, создавая и развивая полезные и удобные сервисы и услуги для предпринимателей", — заключил Исаевич.В пресс-службе напомнили, что платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, россия