https://ria.ru/20240821/peregovory-1967475653.html
Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным
Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным - РИА Новости, 21.08.2024
Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным
Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Дом правительства России на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:01
2024-08-21T10:01
2024-08-21T10:27
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михаил мишустин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Дом правительства России на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости.Мишустин и Ли Цян коротко пообщались на крыльце и сфотографировались.У них запланированы переговоры в узком и широком составах, также участники подпишут документы. Это 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.Помимо переговоров с Мишустиным, ожидается, что премьера Госсовета КНР примет президент Владимир Путин.Как сообщали в российском правительстве, на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, михаил мишустин, ли цян
Политика, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Ли Цян
Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным
Премьер Госсовета КНР прибыл в Дом правительства для переговоров с Мишустиным
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Дом правительства России на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мишустин и Ли Цян коротко пообщались на крыльце и сфотографировались.
У них запланированы переговоры в узком и широком составах, также участники подпишут документы. Это 29-я регулярная встреча глав правительств России
и Китая
.
Ли Цян прилетел в Москву
накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко
и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
Помимо переговоров с Мишустиным, ожидается, что премьера Госсовета КНР примет президент Владимир Путин
.
Как сообщали в российском правительстве, на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.