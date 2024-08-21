https://ria.ru/20240821/peregovory-1967475653.html

Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным

Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным - РИА Новости, 21.08.2024

Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным

Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Дом правительства России на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:01

2024-08-21T10:01

2024-08-21T10:27

политика

китай

россия

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Дом правительства России на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости.Мишустин и Ли Цян коротко пообщались на крыльце и сфотографировались.У них запланированы переговоры в узком и широком составах, также участники подпишут документы. Это 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.Помимо переговоров с Мишустиным, ожидается, что премьера Госсовета КНР примет президент Владимир Путин.Как сообщали в российском правительстве, на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, китай, россия, михаил мишустин, ли цян