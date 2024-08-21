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Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным - РИА Новости, 21.08.2024
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10:01 21.08.2024 (обновлено: 10:27 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/peregovory-1967475653.html
Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным
Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным - РИА Новости, 21.08.2024
Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным
Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Дом правительства России на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:01
2024-08-21T10:27
политика
китай
россия
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Дом правительства России на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости.Мишустин и Ли Цян коротко пообщались на крыльце и сфотографировались.У них запланированы переговоры в узком и широком составах, также участники подпишут документы. Это 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.Помимо переговоров с Мишустиным, ожидается, что премьера Госсовета КНР примет президент Владимир Путин.Как сообщали в российском правительстве, на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
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политика, китай, россия, михаил мишустин, ли цян
Политика, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Ли Цян
Премьер Госсовета КНР прибыл для переговоров с Мишустиным

Премьер Госсовета КНР прибыл в Дом правительства для переговоров с Мишустиным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Дом правительства России на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мишустин и Ли Цян коротко пообщались на крыльце и сфотографировались.
У них запланированы переговоры в узком и широком составах, также участники подпишут документы. Это 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.
Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
Помимо переговоров с Мишустиным, ожидается, что премьера Госсовета КНР примет президент Владимир Путин.
Как сообщали в российском правительстве, на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
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ПолитикаКитайРоссияМихаил МишустинЛи Цян
 
 
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