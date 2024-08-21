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Пентагон заключил контракт на производство тяжелых армейских машин - РИА Новости, 21.08.2024
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00:59 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pentagon-1967440428.html
Пентагон заключил контракт на производство тяжелых армейских машин
Пентагон заключил контракт на производство тяжелых армейских машин - РИА Новости, 21.08.2024
Пентагон заключил контракт на производство тяжелых армейских машин
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Oshkosh на производство тяжелых армейских машин примерно на 1,54 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T00:59
2024-08-21T00:59
в мире
висконсин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией Oshkosh на производство тяжелых армейских машин примерно на 1,54 миллиарда долларов, говорится в обнародованном заявлении ведомства. "Oshkosh Defense LLC, Ошкош, штат Висконсин, получила контракт в 1 миллиард 541 миллион 861 тысяча 429 долларов... на семейство тяжелых тактических транспортных средств", – говорится в сообщении. Согласно сайту компании, подобные машины способны перевозить тяжелую бронетехнику, в том числе танки, выступают в качестве контейнеровозов.
https://ria.ru/20240817/pentagon-1966718856.html
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в мире, висконсин, министерство обороны сша, сша
В мире, Висконсин, Министерство обороны США, США
Пентагон заключил контракт на производство тяжелых армейских машин

Пентагон заключил контракт с Oshkosh на производство тяжелых армейских машин

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией Oshkosh на производство тяжелых армейских машин примерно на 1,54 миллиарда долларов, говорится в обнародованном заявлении ведомства.
"Oshkosh Defense LLC, Ошкош, штат Висконсин, получила контракт в 1 миллиард 541 миллион 861 тысяча 429 долларов... на семейство тяжелых тактических транспортных средств", – говорится в сообщении.
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Согласно сайту компании, подобные машины способны перевозить тяжелую бронетехнику, в том числе танки, выступают в качестве контейнеровозов.
 
В миреВисконсинМинистерство обороны СШАСША
 
 
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