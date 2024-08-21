https://ria.ru/20240821/pentagon-1967440428.html

Пентагон заключил контракт на производство тяжелых армейских машин

Пентагон заключил контракт на производство тяжелых армейских машин - РИА Новости, 21.08.2024

Пентагон заключил контракт на производство тяжелых армейских машин

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Oshkosh на производство тяжелых армейских машин примерно на 1,54 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T00:59

2024-08-21T00:59

2024-08-21T00:59

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией Oshkosh на производство тяжелых армейских машин примерно на 1,54 миллиарда долларов, говорится в обнародованном заявлении ведомства. "Oshkosh Defense LLC, Ошкош, штат Висконсин, получила контракт в 1 миллиард 541 миллион 861 тысяча 429 долларов... на семейство тяжелых тактических транспортных средств", – говорится в сообщении. Согласно сайту компании, подобные машины способны перевозить тяжелую бронетехнику, в том числе танки, выступают в качестве контейнеровозов.

https://ria.ru/20240817/pentagon-1966718856.html

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в мире, висконсин, министерство обороны сша, сша