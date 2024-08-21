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Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года - РИА Новости, 21.08.2024
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02:16 21.08.2024 (обновлено: 11:23 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pensii-1967443834.html
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года - РИА Новости, 21.08.2024
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года
Индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, что позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, объяснила РИА... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:16
2024-08-21T11:23
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, что позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, объяснила РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей", — сказала Подольская. По словам эксперта, индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5% в этом году, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция, отмечает она, находится около двухзначных отметок. "Другими ключевыми статьями расходов пенсионеров остается оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем рост тарифов на ЖКУ в 2024 году составит 9,8%, что также выше уровня индексации пенсий (предельные индексы для каждого региона установлены индивидуально)", — уточнила Подольская. Она отметила, что пенсионеры также покупают жизненно важные лекарства — динамика роста цен по ним, по ее данным, составила 3,3% за пять месяцев года. Однако стоимость остальных лекарственных препаратов по итогам года, полагает она, может вырасти более существенно. Эксперт связывает это со значительным удорожанием стоимости фармацевтических субстанций, а также с увеличением логистических расходов и затрат на оплату труда. Согласно обзору Минэкономразвития, инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html
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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

Эксперт Подольская: индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, что позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, объяснила РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей", — сказала Подольская.
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По словам эксперта, индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5% в этом году, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция, отмечает она, находится около двухзначных отметок.
"Другими ключевыми статьями расходов пенсионеров остается оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем рост тарифов на ЖКУ в 2024 году составит 9,8%, что также выше уровня индексации пенсий (предельные индексы для каждого региона установлены индивидуально)", — уточнила Подольская.
Она отметила, что пенсионеры также покупают жизненно важные лекарства — динамика роста цен по ним, по ее данным, составила 3,3% за пять месяцев года. Однако стоимость остальных лекарственных препаратов по итогам года, полагает она, может вырасти более существенно. Эксперт связывает это со значительным удорожанием стоимости фармацевтических субстанций, а также с увеличением логистических расходов и затрат на оплату труда.
Согласно обзору Минэкономразвития, инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
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