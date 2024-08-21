https://ria.ru/20240821/pensii-1967443834.html
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года - РИА Новости, 21.08.2024
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года
Индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, что позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, объяснила РИА... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:16
2024-08-21T02:16
2024-08-21T11:23
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, что позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, объяснила РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей", — сказала Подольская. По словам эксперта, индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5% в этом году, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция, отмечает она, находится около двухзначных отметок. "Другими ключевыми статьями расходов пенсионеров остается оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем рост тарифов на ЖКУ в 2024 году составит 9,8%, что также выше уровня индексации пенсий (предельные индексы для каждого региона установлены индивидуально)", — уточнила Подольская. Она отметила, что пенсионеры также покупают жизненно важные лекарства — динамика роста цен по ним, по ее данным, составила 3,3% за пять месяцев года. Однако стоимость остальных лекарственных препаратов по итогам года, полагает она, может вырасти более существенно. Эксперт связывает это со значительным удорожанием стоимости фармацевтических субстанций, а также с увеличением логистических расходов и затрат на оплату труда. Согласно обзору Минэкономразвития, инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html
https://ria.ru/20240804/pensiya-1963929429.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года
Эксперт Подольская: индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, что позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, объяснила РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей", — сказала Подольская.
По словам эксперта, индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5% в этом году, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция, отмечает она, находится около двухзначных отметок.
"Другими ключевыми статьями расходов пенсионеров остается оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем рост тарифов на ЖКУ в 2024 году составит 9,8%, что также выше уровня индексации пенсий (предельные индексы для каждого региона установлены индивидуально)", — уточнила Подольская.
Она отметила, что пенсионеры также покупают жизненно важные лекарства — динамика роста цен по ним, по ее данным, составила 3,3% за пять месяцев года. Однако стоимость остальных лекарственных препаратов по итогам года, полагает она, может вырасти более существенно. Эксперт связывает это со значительным удорожанием стоимости фармацевтических субстанций, а также с увеличением логистических расходов и затрат на оплату труда.
Согласно обзору Минэкономразвития
, инфляция в России
на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее. В июне министр экономического развития Максим Решетников
говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ
в 6,5-7%.