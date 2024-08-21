https://ria.ru/20240821/pensii-1967443834.html

Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

Индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, что позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, объяснила РИА... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:16

2024-08-21T02:16

2024-08-21T11:23

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, что позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, объяснила РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей", — сказала Подольская. По словам эксперта, индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5% в этом году, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция, отмечает она, находится около двухзначных отметок. "Другими ключевыми статьями расходов пенсионеров остается оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем рост тарифов на ЖКУ в 2024 году составит 9,8%, что также выше уровня индексации пенсий (предельные индексы для каждого региона установлены индивидуально)", — уточнила Подольская. Она отметила, что пенсионеры также покупают жизненно важные лекарства — динамика роста цен по ним, по ее данным, составила 3,3% за пять месяцев года. Однако стоимость остальных лекарственных препаратов по итогам года, полагает она, может вырасти более существенно. Эксперт связывает это со значительным удорожанием стоимости фармацевтических субстанций, а также с увеличением логистических расходов и затрат на оплату труда. Согласно обзору Минэкономразвития, инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.

https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), общество