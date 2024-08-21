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Патрушев оценил объем вылова у российских рыбаков в 2024 году - РИА Новости, 21.08.2024
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20:39 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/patrushev-1967655707.html
Патрушев оценил объем вылова у российских рыбаков в 2024 году
Патрушев оценил объем вылова у российских рыбаков в 2024 году - РИА Новости, 21.08.2024
Патрушев оценил объем вылова у российских рыбаков в 2024 году
Объем вылова у российских рыбаков в 2024 году немного ниже прошлогоднего, однако его достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта, заявил в интервью РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:39
2024-08-21T20:39
экономика
россия
дмитрий патрушев
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КАЛИНИНГРАД, 21 авг — РИА Новости. Объем вылова у российских рыбаков в 2024 году немного ниже прошлогоднего, однако его достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Прошлый год был рекордным по вылову за всю постсоветскую историю – добыли почти 5,4 миллиона тонн водных биоресурсов. Несмотря на небольшое снижение, в этом году уже добыто более 3,3 миллиона тонн. Важно отметить, что последние два года вылов стабильно держится на уровне 5 миллионов тонн, несмотря на все испытания - пандемию, антироссийские санкции. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать излишки", - сказал Патрушев. Он отметил, что самообеспеченность рыбной продукцией в России сохраняется на уровне более 160%, в то время как Доктриной продовольственной безопасности установлен показатель 85%. "Рыба есть, и ее надо есть. Как раз для этого мы и приняли "дорожную карту", надо развивать культуру потребления и увеличивать спрос", - добавил вице-премьер.
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев оценил объем вылова у российских рыбаков в 2024 году

Патрушев: объем вылова у рыбаков в 2024 г составил более 3,3 миллиона тонн

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 авг — РИА Новости. Объем вылова у российских рыбаков в 2024 году немного ниже прошлогоднего, однако его достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Прошлый год был рекордным по вылову за всю постсоветскую историю – добыли почти 5,4 миллиона тонн водных биоресурсов. Несмотря на небольшое снижение, в этом году уже добыто более 3,3 миллиона тонн. Важно отметить, что последние два года вылов стабильно держится на уровне 5 миллионов тонн, несмотря на все испытания - пандемию, антироссийские санкции. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать излишки", - сказал Патрушев.
Он отметил, что самообеспеченность рыбной продукцией в России сохраняется на уровне более 160%, в то время как Доктриной продовольственной безопасности установлен показатель 85%. "Рыба есть, и ее надо есть. Как раз для этого мы и приняли "дорожную карту", надо развивать культуру потребления и увеличивать спрос", - добавил вице-премьер.
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