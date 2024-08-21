https://ria.ru/20240821/patrushev-1967655707.html

Патрушев оценил объем вылова у российских рыбаков в 2024 году

Патрушев оценил объем вылова у российских рыбаков в 2024 году - РИА Новости, 21.08.2024

Патрушев оценил объем вылова у российских рыбаков в 2024 году

Объем вылова у российских рыбаков в 2024 году немного ниже прошлогоднего, однако его достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта, заявил в интервью РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:39

2024-08-21T20:39

2024-08-21T20:39

экономика

россия

дмитрий патрушев

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КАЛИНИНГРАД, 21 авг — РИА Новости. Объем вылова у российских рыбаков в 2024 году немного ниже прошлогоднего, однако его достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Прошлый год был рекордным по вылову за всю постсоветскую историю – добыли почти 5,4 миллиона тонн водных биоресурсов. Несмотря на небольшое снижение, в этом году уже добыто более 3,3 миллиона тонн. Важно отметить, что последние два года вылов стабильно держится на уровне 5 миллионов тонн, несмотря на все испытания - пандемию, антироссийские санкции. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать излишки", - сказал Патрушев. Он отметил, что самообеспеченность рыбной продукцией в России сохраняется на уровне более 160%, в то время как Доктриной продовольственной безопасности установлен показатель 85%. "Рыба есть, и ее надо есть. Как раз для этого мы и приняли "дорожную карту", надо развивать культуру потребления и увеличивать спрос", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20240821/ovoschi-1967642265.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев