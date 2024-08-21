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Патрушев рассказал о значении Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 21.08.2024
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14:41 21.08.2024 (обновлено: 16:57 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/patrushev-1967556729.html
Патрушев рассказал о значении Большой африканской экспедиции
Патрушев рассказал о значении Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 21.08.2024
Патрушев рассказал о значении Большой африканской экспедиции
Большая африканская экспедиция станет вкладом России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:41
2024-08-21T16:57
россия
африка
калининград
дмитрий патрушев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Большая африканская экспедиция станет вкладом России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. В среду Патрушев в Калининграде дал старт масштабному научному проекту в рыбохозяйственном комплексе - Большой африканской экспедиции. В аппарате вице-премьера подчеркнули, что подобные исследования не проводились с 80-х годов прошлого века. Экспедиция позволит оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки и открыть новые рыбопромысловые районы. "Вице-премьер отметил, что в результате Большой африканской экспедиции география промысла еще расширится. Это будет способствовать дальнейшему росту показателей. Кроме того, такое исследование – это еще и важная международная миссия России. В результате экспедиции государствам Африки будет предоставлен доступ к информации о запасах рыбы. Это станет очередным вкладом нашей страны в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении аппарата Патрушева. Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа, сообщало Росрыболовство. Целью научно-исследовательской миссии, которая пройдет при поддержке фонда "Росконгресс", станет оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Африки. Экспедиция позволит создать новые возможности для развития российской рыбной отрасли, расширения экспортных рынков и укрепления политических позиций России на Африканском континенте.
https://ria.ru/20240821/rossija-1967548022.html
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россия, африка, калининград, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика
Россия, Африка, Калининград, Дмитрий Патрушев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика
Патрушев рассказал о значении Большой африканской экспедиции

Патрушев: Большая африканская экспедиция станет вкладом РФ в продбезопасность

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большой африканской экспедиции"
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большой африканской экспедиции"
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Большая африканская экспедиция станет вкладом России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
В среду Патрушев в Калининграде дал старт масштабному научному проекту в рыбохозяйственном комплексе - Большой африканской экспедиции.
© Иллюстрация РИА НовостиБольшая африканская экспедиция
Большая африканская экспедиция - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Большая африканская экспедиция
В аппарате вице-премьера подчеркнули, что подобные исследования не проводились с 80-х годов прошлого века. Экспедиция позволит оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки и открыть новые рыбопромысловые районы.
"Вице-премьер отметил, что в результате Большой африканской экспедиции география промысла еще расширится. Это будет способствовать дальнейшему росту показателей. Кроме того, такое исследование – это еще и важная международная миссия России. В результате экспедиции государствам Африки будет предоставлен доступ к информации о запасах рыбы. Это станет очередным вкладом нашей страны в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении аппарата Патрушева.
Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа, сообщало Росрыболовство. Целью научно-исследовательской миссии, которая пройдет при поддержке фонда "Росконгресс", станет оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Африки. Экспедиция позволит создать новые возможности для развития российской рыбной отрасли, расширения экспортных рынков и укрепления политических позиций России на Африканском континенте.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Патрушев рассказал об ожиданиях от Большой африканской экспедиции
Вчера, 13:56
 
РоссияАфрикаКалининградДмитрий ПатрушевФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Экономика
 
 
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