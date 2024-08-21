https://ria.ru/20240821/patrushev-1967556729.html

Патрушев рассказал о значении Большой африканской экспедиции

Патрушев рассказал о значении Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 21.08.2024

Патрушев рассказал о значении Большой африканской экспедиции

Большая африканская экспедиция станет вкладом России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:41

2024-08-21T14:41

2024-08-21T16:57

россия

африка

калининград

дмитрий патрушев

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Большая африканская экспедиция станет вкладом России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. В среду Патрушев в Калининграде дал старт масштабному научному проекту в рыбохозяйственном комплексе - Большой африканской экспедиции. В аппарате вице-премьера подчеркнули, что подобные исследования не проводились с 80-х годов прошлого века. Экспедиция позволит оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки и открыть новые рыбопромысловые районы. "Вице-премьер отметил, что в результате Большой африканской экспедиции география промысла еще расширится. Это будет способствовать дальнейшему росту показателей. Кроме того, такое исследование – это еще и важная международная миссия России. В результате экспедиции государствам Африки будет предоставлен доступ к информации о запасах рыбы. Это станет очередным вкладом нашей страны в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении аппарата Патрушева. Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа, сообщало Росрыболовство. Целью научно-исследовательской миссии, которая пройдет при поддержке фонда "Росконгресс", станет оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Африки. Экспедиция позволит создать новые возможности для развития российской рыбной отрасли, расширения экспортных рынков и укрепления политических позиций России на Африканском континенте.

https://ria.ru/20240821/rossija-1967548022.html

россия

африка

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, калининград, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика