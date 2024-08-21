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Панину* грозит срок в колонии за поддержку теракта на Крымском мосту

Панину* грозит срок в колонии за поддержку теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 21.08.2024

Панину* грозит срок в колонии за поддержку теракта на Крымском мосту

Скандально известного актёра Алексея Панина* могут лишить свободы на семь лет за публичные призывы к терроризму, если суд признает его виновным по части 2... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:16

2024-08-21T16:16

2024-08-21T16:16

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алексей панин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Скандально известного актёра Алексея Панина* могут лишить свободы на семь лет за публичные призывы к терроризму, если суд признает его виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ. По версии следствия, в октябре 2022 года Панин* опубликовал сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту. В среду прокуратура Москвы сообщила о завершении расследования дела. Согласно положению части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета), фигуранту дела грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Панин* заочно арестован и находится в международном розыске, Росфинмониторинг внёс актёра в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.

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россия, москва, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире