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Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили - РИА Новости, 21.08.2024
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13:50 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/panin-1967546491.html
Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили
Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили - РИА Новости, 21.08.2024
Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили
Завершено расследование дела актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:50
2024-08-21T13:50
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре 2022 года Панин разместил сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления. Подчеркивается, что в настоящее время он заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
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происшествия, россия, москва, алексей панин
Происшествия, Россия, Москва, Алексей Панин
Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили

Завершено расследование дела Алексея Панина, обвиняемого в оправдании терроризма

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Актер Алексей Панин*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2022 года Панин разместил сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления.
Подчеркивается, что в настоящее время он заочно арестован и находится в международном розыске.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
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