https://ria.ru/20240821/panin-1967546491.html

Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили

Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили - РИА Новости, 21.08.2024

Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили

Завершено расследование дела актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:50

2024-08-21T13:50

2024-08-21T13:50

происшествия

россия

москва

алексей панин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154282/67/1542826751_0:403:2848:2004_1920x0_80_0_0_7d7fe08fbb375538f6201253e0edb5cf.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре 2022 года Панин разместил сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления. Подчеркивается, что в настоящее время он заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240621/kachanov-1954630636.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, алексей панин