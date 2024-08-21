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Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили
Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили - РИА Новости, 21.08.2024
Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили
Завершено расследование дела актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:50
2024-08-21T13:50
2024-08-21T13:50
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре 2022 года Панин разместил сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления. Подчеркивается, что в настоящее время он заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
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Происшествия, Россия, Москва, Алексей Панин
Расследование дела актера Панина* об оправдании терроризма завершили
Завершено расследование дела Алексея Панина, обвиняемого в оправдании терроризма