https://ria.ru/20240821/ozon-1967477307.html

Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области

Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области

Крупнейшие российские цифровые платформы - Ozon и "Авито" - запускают акции поддержки пострадавших жителей в Курской области, сообщили компании в своих... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:10

2024-08-21T10:10

2024-08-21T10:13

общество

курская область

ozon

авито

wildberries

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Крупнейшие российские цифровые платформы - Ozon и "Авито" - запускают акции поддержки пострадавших жителей в Курской области, сообщили компании в своих Telegram-каналах. Так, "Авито" разработал сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших граждан. Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. В ближайшее время на платформе также будет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе. Кроме того, платформа предоставит помощь с поиском временной работы и трудоустройства в разных регионах с проживанием. Все меры поддержки будут появляться на специальной странице по мере запуска. В свою очередь Ozon начислит всем пострадавшим людям по три тысячи баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут купить специальные сертификаты номиналом в 500 рублей, чтобы поддержать жителей Курской области. Эти средства адресно поступят пострадавшим для покупки самого необходимого. Wildberries тоже реализует программу прямой помощи Курской области. В компании рассказали, что подготовлены для передачи людям теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Клиенты маркетплейса в Курской области могут бесплатно продлить срок хранения товара, а для партнеров реализована возможность бесплатной приостановки работы пунктов выдачи заказов в случае необходимости. "Компания на связи с покупателями, партнерами и селлерами по всем возникающим вопросам", - добавили там. Ранее Ozon и "Авито" направили в правительство предложения с возможными механизмами реализации этих сервисов - информирования и верификации пользователей и возможности взаимодействия с "Госуслугами". Сценарии были предварительно проработаны совместно с Минцифры.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240817/gosuslugi-1966793005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, ozon, авито, wildberries