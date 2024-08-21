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Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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10:10 21.08.2024 (обновлено: 10:13 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ozon-1967477307.html
Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области
Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области
Крупнейшие российские цифровые платформы - Ozon и "Авито" - запускают акции поддержки пострадавших жителей в Курской области, сообщили компании в своих... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:10
2024-08-21T10:13
общество
курская область
ozon
авито
wildberries
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Крупнейшие российские цифровые платформы - Ozon и "Авито" - запускают акции поддержки пострадавших жителей в Курской области, сообщили компании в своих Telegram-каналах. Так, "Авито" разработал сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших граждан. Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. В ближайшее время на платформе также будет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе. Кроме того, платформа предоставит помощь с поиском временной работы и трудоустройства в разных регионах с проживанием. Все меры поддержки будут появляться на специальной странице по мере запуска. В свою очередь Ozon начислит всем пострадавшим людям по три тысячи баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут купить специальные сертификаты номиналом в 500 рублей, чтобы поддержать жителей Курской области. Эти средства адресно поступят пострадавшим для покупки самого необходимого. Wildberries тоже реализует программу прямой помощи Курской области. В компании рассказали, что подготовлены для передачи людям теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Клиенты маркетплейса в Курской области могут бесплатно продлить срок хранения товара, а для партнеров реализована возможность бесплатной приостановки работы пунктов выдачи заказов в случае необходимости. "Компания на связи с покупателями, партнерами и селлерами по всем возникающим вопросам", - добавили там. Ранее Ozon и "Авито" направили в правительство предложения с возможными механизмами реализации этих сервисов - информирования и верификации пользователей и возможности взаимодействия с "Госуслугами". Сценарии были предварительно проработаны совместно с Минцифры.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240817/gosuslugi-1966793005.html
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РИА Новости
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общество, курская область, ozon, авито, wildberries
Общество, Курская область, Ozon, Авито, Wildberries
Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области

Ozon и "Авито" запускают акции поддержки пострадавших жителей Курской области

© AP PhotoПоврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Крупнейшие российские цифровые платформы - Ozon и "Авито" - запускают акции поддержки пострадавших жителей в Курской области, сообщили компании в своих Telegram-каналах.
Так, "Авито" разработал сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших граждан. Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. В ближайшее время на платформе также будет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 19:32
Кроме того, платформа предоставит помощь с поиском временной работы и трудоустройства в разных регионах с проживанием. Все меры поддержки будут появляться на специальной странице по мере запуска.
В свою очередь Ozon начислит всем пострадавшим людям по три тысячи баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут купить специальные сертификаты номиналом в 500 рублей, чтобы поддержать жителей Курской области. Эти средства адресно поступят пострадавшим для покупки самого необходимого.
Wildberries тоже реализует программу прямой помощи Курской области. В компании рассказали, что подготовлены для передачи людям теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Клиенты маркетплейса в Курской области могут бесплатно продлить срок хранения товара, а для партнеров реализована возможность бесплатной приостановки работы пунктов выдачи заказов в случае необходимости. "Компания на связи с покупателями, партнерами и селлерами по всем возникающим вопросам", - добавили там.
Ранее Ozon и "Авито" направили в правительство предложения с возможными механизмами реализации этих сервисов - информирования и верификации пользователей и возможности взаимодействия с "Госуслугами". Сценарии были предварительно проработаны совместно с Минцифры.
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ОбществоКурская областьOzonАвитоWildberries
 
 
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