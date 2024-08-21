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Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - РИА Новости, 21.08.2024
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19:15 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ovoschi-1967642265.html
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - РИА Новости, 21.08.2024
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 13 по 19 августа подешевела на 3,8%, морковь - на 2,8%, а огурцы... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:15
2024-08-21T19:15
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 13 по 19 августа подешевела на 3,8%, морковь - на 2,8%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 13 по 19 августа наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,4%), в частности на свеклу столовую (-3,8%), морковь (-2,8%), картофель (-2,6%), бананы (-2,0%), яблоки (-1,8%), помидоры (-1,5%), лук репчатый (-0,7%). Огурцы подорожали на 2,1%. Также цены снизились на консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,8%), баранину (-0,3%), мясо кур и консервы овощные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые, яйца куриные и смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%). "За период с 13 по 19 августа 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +0,8%, хлеб ржаной +0,7%, свинину, муку пшеничную +0,5%, молоко пастеризованное, вермишель +0,4%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, молоко стерилизованное +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, маргарин, масло подсолнечное, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, рис и чай черный +0,2%, сметану, сахар-песок, соль поваренную, крупу гречневую, пшено, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", - говорится в документе.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты

Росстат сообщил о снижении цен на свеклу, морковь и картофель

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФермерская продукция
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фермерская продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 13 по 19 августа подешевела на 3,8%, морковь - на 2,8%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, с 13 по 19 августа наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,4%), в частности на свеклу столовую (-3,8%), морковь (-2,8%), картофель (-2,6%), бананы (-2,0%), яблоки (-1,8%), помидоры (-1,5%), лук репчатый (-0,7%). Огурцы подорожали на 2,1%.
Также цены снизились на консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,8%), баранину (-0,3%), мясо кур и консервы овощные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые, яйца куриные и смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).
"За период с 13 по 19 августа 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +0,8%, хлеб ржаной +0,7%, свинину, муку пшеничную +0,5%, молоко пастеризованное, вермишель +0,4%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, молоко стерилизованное +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, маргарин, масло подсолнечное, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, рис и чай черный +0,2%, сметану, сахар-песок, соль поваренную, крупу гречневую, пшено, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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