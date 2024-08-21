Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой
Сальвини: отправка оружия для ударов по территории России станет катастрофой
© AP Photo / Laszlo BaloghВице-премьер Италии Маттео Сальвини.
© AP Photo / Laszlo Balogh
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. . Архивное фото
РИМ, 21 авг — РИА Новости. Отправка оружия для ударов по территории России станет началом мирового конфликта, заявил лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини в интервью на портале sussidiario.net.
"Гуманитарная и военная помощь, призванная дать Украине возможность защитить себя, всегда получала одобрение "Лиги". Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта станет отправка оружия для нападения и убийств также и на территории России", — сказал политик.
Он подчеркнул, что позиция "Лиги" не поставит под угрозу стабильность итальянского правительства. В июле партия проголосовала в Европарламенте против разрешения Киеву наносить удары по России западным оружием.
Италия запрещает использовать свое вооружение для нанесения ударов по территории России. Представители властей неоднократно говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем. Эту позицию в интервью повторил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Рим одобрил девять пакетов военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но в последний из декретов включал уже вторую систему ПВО Samp-T.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.