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Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 21.08.2024 (обновлено: 12:08 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/oruzhie-1967509209.html
Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой
Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой - РИА Новости, 21.08.2024
Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой
Отправка оружия для ударов по территории России станет началом мирового конфликта, заявил лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:37
2024-08-21T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
италия
маттео сальвини
антонио таяни
нато
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РИМ, 21 авг — РИА Новости. Отправка оружия для ударов по территории России станет началом мирового конфликта, заявил лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини в интервью на портале sussidiario.net. "Гуманитарная и военная помощь, призванная дать Украине возможность защитить себя, всегда получала одобрение "Лиги". Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта станет отправка оружия для нападения и убийств также и на территории России", — сказал политик. Он подчеркнул, что позиция "Лиги" не поставит под угрозу стабильность итальянского правительства. В июле партия проголосовала в Европарламенте против разрешения Киеву наносить удары по России западным оружием. Италия запрещает использовать свое вооружение для нанесения ударов по территории России. Представители властей неоднократно говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем. Эту позицию в интервью повторил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Рим одобрил девять пакетов военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но в последний из декретов включал уже вторую систему ПВО Samp-T. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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в мире, россия, украина, италия, маттео сальвини, антонио таяни, нато, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Италия, Маттео Сальвини, Антонио Таяни, НАТО, Европарламент
Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой

Сальвини: отправка оружия для ударов по территории России станет катастрофой

© AP Photo / Laszlo BaloghВице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Laszlo Balogh
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. . Архивное фото
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РИМ, 21 авг — РИА Новости. Отправка оружия для ударов по территории России станет началом мирового конфликта, заявил лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини в интервью на портале sussidiario.net.
"Гуманитарная и военная помощь, призванная дать Украине возможность защитить себя, всегда получала одобрение "Лиги". Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта станет отправка оружия для нападения и убийств также и на территории России", — сказал политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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08:00
Он подчеркнул, что позиция "Лиги" не поставит под угрозу стабильность итальянского правительства. В июле партия проголосовала в Европарламенте против разрешения Киеву наносить удары по России западным оружием.
Италия запрещает использовать свое вооружение для нанесения ударов по территории России. Представители властей неоднократно говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем. Эту позицию в интервью повторил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Рим одобрил девять пакетов военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но в последний из декретов включал уже вторую систему ПВО Samp-T.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИталияМаттео СальвиниАнтонио ТаяниНАТОЕвропарламент
 
 
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