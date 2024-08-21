https://ria.ru/20240821/oruzhie-1967509209.html

Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой

Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой - РИА Новости, 21.08.2024

Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой

Отправка оружия для ударов по территории России станет началом мирового конфликта, заявил лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:37

2024-08-21T11:37

2024-08-21T12:08

специальная военная операция на украине

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антонио таяни

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РИМ, 21 авг — РИА Новости. Отправка оружия для ударов по территории России станет началом мирового конфликта, заявил лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини в интервью на портале sussidiario.net. "Гуманитарная и военная помощь, призванная дать Украине возможность защитить себя, всегда получала одобрение "Лиги". Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта станет отправка оружия для нападения и убийств также и на территории России", — сказал политик. Он подчеркнул, что позиция "Лиги" не поставит под угрозу стабильность итальянского правительства. В июле партия проголосовала в Европарламенте против разрешения Киеву наносить удары по России западным оружием. Италия запрещает использовать свое вооружение для нанесения ударов по территории России. Представители властей неоднократно говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем. Эту позицию в интервью повторил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Рим одобрил девять пакетов военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но в последний из декретов включал уже вторую систему ПВО Samp-T. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, италия, маттео сальвини, антонио таяни, нато, европарламент