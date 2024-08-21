https://ria.ru/20240821/opros-1967674112.html
Опрос: 42 процента французов хотят видеть премьером члена "Нацобъединения"
Опрос: 42 процента французов хотят видеть премьером члена "Нацобъединения" - РИА Новости, 21.08.2024
Опрос: 42 процента французов хотят видеть премьером члена "Нацобъединения"
Более четырех французов из десяти - 42% - хотят, чтобы новым премьер-министром Франции стал представитель партии Марин Ле Пен "Национальное объединение",... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:21
2024-08-21T23:21
2024-08-21T23:21
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возрождение
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более четырех французов из десяти - 42% - хотят, чтобы новым премьер-министром Франции стал представитель партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", следует из данных опроса компании Harris Interactive для журнала Challenges. "Четыре француза из 10 хотели бы, чтобы премьер-министр был из "Национального объединения", - говорится в опросе. Одинаковый процент французов - 36% - хотели бы, чтобы премьер-министр был из Социалистической партии Франции или из партии республиканцев. И лишь 28% предпочли бы кандидата из числа представителей партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение". По данным опроса, 40% французов считают, что действующий премьер страны Габриэль Атталь был бы хорошим новым главой правительства Франции. Почти столько же - 39% - поддерживают кандидатуру главы партии "Национальное объединение" Жордана Барделла. В пятерку самых популярных у французов гипотетических кандидатов на пост премьера страны также вошли экс-министр труда Франции Ксавье Бертран (32%), председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард (30%) и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен (29%). Согласно цифрам опроса, кандидатуру Люси Касте, которую блок левых сил "Народный фронт" выдвинул в качестве единого кандидата на пост премьера Франции, поддерживает лишь 17% французов. Опрос проводился онлайн среди 1083 французов в возрасте 18 лет и старше в период с 19 по 20 августа. Погрешность составляет от 1,4 по 3,1 процентного пункта. Ранее в издании Tribune было опубликовано заявление, в котором говорится, что французская левая партия Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" попытается с помощью парламентского голосования добиться отставки президента Эммануэля Макрона, если тот не предложит пост премьер-министра Люси Касте. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20240818/makron-1966943132.html
https://ria.ru/20240812/frantsiya-1965224370.html
https://ria.ru/20240725/makron-1961966750.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, кристин лагард, возрождение, европейский центральный банк
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Кристин Лагард, Возрождение, Европейский центральный банк
Опрос: 42 процента французов хотят видеть премьером члена "Нацобъединения"
Опрос HI: 42% французов хотят видеть премьером члена "Нацобъединения"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более четырех французов из десяти - 42% - хотят, чтобы новым премьер-министром Франции стал представитель партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", следует из данных опроса компании Harris Interactive для журнала Challenges.
"Четыре француза из 10 хотели бы, чтобы премьер-министр был из "Национального объединения", - говорится в опросе.
Одинаковый процент французов - 36% - хотели бы, чтобы премьер-министр был из Социалистической партии Франции или из партии республиканцев. И лишь 28% предпочли бы кандидата из числа представителей партии президента страны Эммануэля Макрона
"Возрождение
".
По данным опроса, 40% французов считают, что действующий премьер страны Габриэль Атталь
был бы хорошим новым главой правительства Франции. Почти столько же - 39% - поддерживают кандидатуру главы партии "Национальное объединение" Жордана Барделла.
В пятерку самых популярных у французов гипотетических кандидатов на пост премьера страны также вошли экс-министр труда Франции Ксавье Бертран (32%), председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард
(30%) и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен
(29%).
Согласно цифрам опроса, кандидатуру Люси Касте, которую блок левых сил "Народный фронт" выдвинул в качестве единого кандидата на пост премьера Франции, поддерживает лишь 17% французов.
Опрос проводился онлайн среди 1083 французов в возрасте 18 лет и старше в период с 19 по 20 августа. Погрешность составляет от 1,4 по 3,1 процентного пункта.
Ранее в издании Tribune было опубликовано заявление, в котором говорится, что французская левая партия Жана-Люка Меланшона
"Непокорившаяся Франция" попытается с помощью парламентского голосования добиться отставки президента Эммануэля Макрона, если тот не предложит пост премьер-министра Люси Касте.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.