https://ria.ru/20240821/opros-1967659176.html

Опрос: большинство молодежи в США не доверяет конгрессу и фигуре президента

Опрос: большинство молодежи в США не доверяет конгрессу и фигуре президента - РИА Новости, 21.08.2024

Опрос: большинство молодежи в США не доверяет конгрессу и фигуре президента

Большинство представителей поколения Z в США заявили, что не доверяют американскому Конгрессу, а также в целом фигуре президента страны, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:12

2024-08-21T21:12

2024-08-21T21:12

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Большинство представителей поколения Z в США заявили, что не доверяют американскому Конгрессу, а также в целом фигуре президента страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос организации Gallup-Walton Family Foundation. Сообщается, что 53% представителей поколения Z, достигших избирательного возраста, которые в опросе определяются как люди моложе 28 лет, заявили, что они очень мало доверяют конгрессу, 51% сказали то же самое о фигуре президента страны, а 44% — о Верховном суде. Только 20% заявили, что они "весьма сильно" или "сильно" доверяют Верховному суду, еще меньше выразили высокий уровень доверия Конгрессу или президенту. Более трети взрослых представителей поколения Z также говорят, что они очень мало доверяют крупным технологическим компаниям (49%), новостям (43%), системе уголовного правосудия (41%), полиции (37%), военным (30%) и медицинской системе (26%). Опрос Gallup-Walton Family Foundation проводился с 26 апреля по 9 мая среди более четырех тысяч человек в возрасте от 12 до 27 лет. Статистическая погрешность составила 2,1 процентных пункта.

https://ria.ru/20240808/amerikantsy-1964968841.html

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