https://ria.ru/20240821/opros-1967444130.html

Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х

Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х - РИА Новости, 21.08.2024

Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х

Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп уверенно обходит свою соперницу, Камалу Харрис, по уровню поддержки... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:27

2024-08-21T02:27

2024-08-21T02:29

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп уверенно обходит свою соперницу, Камалу Харрис, по уровню поддержки среди пользователей соцсети Х, следует из организованного Илоном Маском опроса. Американский предприниматель на своей странице в соцсети Х предложил пользователем выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. По итогам голосов немногим более 1 миллиона пользователей соцсети экс-президент лидирует с 78,7%, у Харрис же всего 21,3 %. Опрос продлится еще 22 часа. Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240820/tramp-1967218528.html

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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024