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Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х - РИА Новости, 21.08.2024
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02:27 21.08.2024 (обновлено: 02:29 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/opros-1967444130.html
Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х
Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х - РИА Новости, 21.08.2024
Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х
Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп уверенно обходит свою соперницу, Камалу Харрис, по уровню поддержки... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:27
2024-08-21T02:29
в мире
сша
чикаго
камала харрис
дональд трамп
илон маск
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп уверенно обходит свою соперницу, Камалу Харрис, по уровню поддержки среди пользователей соцсети Х, следует из организованного Илоном Маском опроса. Американский предприниматель на своей странице в соцсети Х предложил пользователем выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. По итогам голосов немногим более 1 миллиона пользователей соцсети экс-президент лидирует с 78,7%, у Харрис же всего 21,3 %. Опрос продлится еще 22 часа. Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240820/tramp-1967218528.html
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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х

Маск: Трамп обходит Харрис по уровню поддержки среди пользователей соцсети Х

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп уверенно обходит свою соперницу, Камалу Харрис, по уровню поддержки среди пользователей соцсети Х, следует из организованного Илоном Маском опроса.
Американский предприниматель на своей странице в соцсети Х предложил пользователем выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. По итогам голосов немногим более 1 миллиона пользователей соцсети экс-президент лидирует с 78,7%, у Харрис же всего 21,3 %.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте
Вчера, 04:36
Опрос продлится еще 22 часа.
Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В миреСШАЧикагоКамала ХаррисДональд ТрампИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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