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В Курской области на две минуты объявляли ракетную опасность
В Курской области на две минуты объявляли ракетную опасность - РИА Новости, 21.08.2024
В Курской области на две минуты объявляли ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Курской области, она продлилась две минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:52
2024-08-21T19:52
2024-08-21T20:19
курская область
специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Курской области, она продлилась две минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - заключил Смирнов.
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Курской области на две минуты объявляли ракетную опасность
Власти Курской области отменили ракетную опасности в регионе спустя две минуты