https://ria.ru/20240821/opasnost-1967627387.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:54
2024-08-21T17:54
2024-08-21T17:56
курская область
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угрозу ракетного обстрела объявили в десятый раз в среду."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.Прошлую ракетную опасность объявляли в 17.36 мск, отменили ее через четыре минуты.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области в 10 раз за день объявили ракетную опасность