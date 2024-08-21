https://ria.ru/20240821/opasnost-1967494464.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:56
2024-08-21T10:56
2024-08-21T10:56
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Угрозу ракетного обстрела объявили в пятый раз в среду. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона. Прошлую ракетную опасность объявляли в 10:56 мск, об отмене Алексей Смирнов сообщил через семь минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: ракетную опасность объявили на всей территории Курской области
ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
Угрозу ракетного обстрела объявили в пятый раз в среду.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.
Прошлую ракетную опасность объявляли в 10:56 мск, об отмене Алексей Смирнов сообщил через семь минут.