https://ria.ru/20240821/ogranicheniya-1967638391.html
В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов
В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 21.08.2024
В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов
Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема Кореняко. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:55
2024-08-21T18:55
2024-08-21T19:02
мурманская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема Кореняко."В 18.40 Мск ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты. В период действия временных ограничений "уходов" воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.Ранее в среду меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20240821/ugroza-1967617395.html
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мурманская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск, россия
Мурманская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Мурманск, Россия
В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов
Росавиация: ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты