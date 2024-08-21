https://ria.ru/20240821/ogranicheniya-1967638391.html

В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов

В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 21.08.2024

В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов

Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема Кореняко. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:55

2024-08-21T18:55

2024-08-21T19:02

мурманская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мурманск

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема Кореняко."В 18.40 Мск ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты. В период действия временных ограничений "уходов" воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.Ранее в среду меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20240821/ugroza-1967617395.html

мурманская область

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мурманская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск, россия