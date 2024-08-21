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В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 21.08.2024
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18:55 21.08.2024 (обновлено: 19:02 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ogranicheniya-1967638391.html
В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов
В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 21.08.2024
В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов
Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема Кореняко. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:55
2024-08-21T19:02
мурманская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мурманск
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема Кореняко."В 18.40 Мск ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты. В период действия временных ограничений "уходов" воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.Ранее в среду меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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мурманская область
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мурманская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск, россия
Мурманская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Мурманск, Россия
В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов

Росавиация: ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты, сообщается в Telegram-канале Представителя Росавиации Артема Кореняко.
"В 18.40 Мск ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты. В период действия временных ограничений "уходов" воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.
Ранее в среду меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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Мурманская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МурманскРоссия
 
 
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