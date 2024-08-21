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Обвиняемый в теракте на БАМе дал признательные показания - РИА Новости, 21.08.2024
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02:35 21.08.2024 (обновлено: 02:36 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/obvinyaemyy-1967444496.html
Обвиняемый в теракте на БАМе дал признательные показания
Обвиняемый в теракте на БАМе дал признательные показания - РИА Новости, 21.08.2024
Обвиняемый в теракте на БАМе дал признательные показания
Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе дал признательные показания, сотрудничает со следствием, сообщили... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:35
2024-08-21T02:36
происшествия
украина
россия
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе дал признательные показания, сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующей день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован.Обвиняемый, по данным правоохранительных органов, скрылся сразу после совершения преступления. Его место нахождения было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Сейчас же, как отмечается, он "активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях".
https://ria.ru/20240815/tobolsk-1966326078.html
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происшествия, украина, россия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обвиняемый в теракте на БАМе дал признательные показания

Обвиняемый в теракте по заданию Киева на БАМе дал признательные показания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе дал признательные показания, сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующей день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован.
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Обвиняемый, по данным правоохранительных органов, скрылся сразу после совершения преступления. Его место нахождения было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Сейчас же, как отмечается, он "активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях".
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