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Украинские войска 15 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/obstrely-1967666359.html
Украинские войска 15 раз обстреляли ДНР
Украинские войска 15 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские войска 15 раз обстреляли ДНР
Украинские войска 15 раз обстреляли территорию ДНР с начала суток, выпустив более 40 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:00
2024-08-21T22:00
специальная военная операция на украине
сцкк
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
октябрьский
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска 15 раз обстреляли территорию ДНР с начала суток, выпустив более 40 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 15 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что две женщины погибли, мужчина пострадал в населенном пункте Октябрьское в ДНР в результате подрыва мотоцикла на взрывоопасном предмете. По данным Пушилина, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены шесть жилых домостроений и детский сад.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сцкк, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, октябрьский, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Октябрьский, Происшествия
Украинские войска 15 раз обстреляли ДНР

Пушилин: ВСУ 15 раз обстреливали ДНР в среду, выпустив более 40 боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска 15 раз обстреляли территорию ДНР с начала суток, выпустив более 40 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 15 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что две женщины погибли, мужчина пострадал в населенном пункте Октябрьское в ДНР в результате подрыва мотоцикла на взрывоопасном предмете. По данным Пушилина, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены шесть жилых домостроений и детский сад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСЦККДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаОктябрьскийПроисшествия
 
 
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