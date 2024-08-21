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Украинские войска 15 раз обстреляли ДНР

Украинские войска 15 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские войска 15 раз обстреляли ДНР

Украинские войска 15 раз обстреляли территорию ДНР с начала суток, выпустив более 40 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:00

2024-08-21T22:00

2024-08-21T22:00

специальная военная операция на украине

сцкк

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

октябрьский

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска 15 раз обстреляли территорию ДНР с начала суток, выпустив более 40 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 15 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что две женщины погибли, мужчина пострадал в населенном пункте Октябрьское в ДНР в результате подрыва мотоцикла на взрывоопасном предмете. По данным Пушилина, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены шесть жилых домостроений и детский сад.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сцкк, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, октябрьский, происшествия