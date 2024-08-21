https://ria.ru/20240821/obstrely-1967604451.html

Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:40

2024-08-21T09:40

2024-08-21T17:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских ударов. Еще 15 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 6 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия