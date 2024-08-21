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Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 21.08.2024 (обновлено: 17:02 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/obstrely-1967604451.html
Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:40
2024-08-21T17:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских ударов. Еще 15 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 6 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка.
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херсонская область
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херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по 6 населенным пунктам левого берега Днепра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских ударов. Еще 15 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 6 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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