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Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:40
2024-08-21T09:40
2024-08-21T17:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских ударов. Еще 15 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 6 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по 6 населенным пунктам левого берега Днепра